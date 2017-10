AS Monaco áp sát PSG, Lyon hồi sinh

(TNO) AS Monaco lại làm nóng cuộc đua vô địch Ligue 1 khi đánh bại Marseille với tỷ số 2-0 ở vòng 22 diễn ra vào rạng sáng nay (27.1, giờ VN), trong khi Lyon tiếp tục hồi sinh mạnh mẽ.

Monaco (áo đỏ-trắng) gặp khá nhiều khó khăn khi không có Falcao - Ảnh: Reuters

Sau khi Paris Saint Germain (PSG) bị Guingamp cầm chân ở loạt đấu sớm, chủ nhà AS Monaco bước vào trận đấu với quyết tâm giành trọn 3 điểm để rút ngắn khoảng cách.

Tuy nhiên, mục tiêu giành chiến thắng của đội quân HLV Claudio Ranieri không hề dễ dàng khi Marseille không phải là đối thủ nhẹ ký và đội bóng Công quốc đang rơi vào tình cảnh phải “liệu cơm gắp mắm” do chân sút số 1 Ramadel Falcao sẽ nghỉ hết mùa giải vì chấn thương dây chằng đầu gối.

Nỗi lo ấy ít nhiều đã hiển hiện khi AS Monaco “tịt ngòi” trong gần hết hiệp 1 dù tạo ra không ít cơ hội ghi bàn trong thế trận kiểm soát hoàn toàn. Đến phút 41, sự lo lắng của người hâm mộ AS Monaco tạm vơi khi Valere Germain dứt điểm chính xác từ đường kiến tạo của Joao Moutinho, giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.



Germain (trái) là người mở tỷ số cho AS Monaco - Ảnh: Reuters

Chiến thắng gần như được đảm bảo cho đội bóng công quốc ở phút 57 khi chân sút Emmanuel Riviere lập công. Đó là một tình huống mà tiền đạo 23 tuổi người Pháp khống chế hoàn hảo đường chuyền chuẩn xác của Geoffrey Kondogbia, trước khi tung cú sút hạ gục thủ thành Steve Mandanda bên phía Marseille.

Trận thắng nhẹ 2-0 giúp AS Monaco thắp sáng cơ hội cạnh tranh chức vô địch khi thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng PSG xuống còn 3 điểm (48 so với 51). Ngược lại, với thất bại trên, Marseille rớt xuống giữa bảng xếp hạng và trải qua một tuần đầy u ám do trước đó vừa bị Nice loại ở Cúp quốc gia Pháp.

Ở trận đấu sớm, Lyon tiếp tục hồi sinh mạnh mẽ khi đánh bại vị khách Evian với tỷ số 3-0 nhờ các pha lập công của Alexandre Lacazette(2 bàn) và Bafetimbi Gomis.

Chiến thắng thứ 3 liên tiếp giúp Lyon nhảy lên vị trí thứ 5, vị trí cao nhất của đội bóng này kể từ tháng 9 năm ngoái, tràn trề hy vọng cạnh tranh suất dự cúp châu Âu mùa sau do chỉ kém đội đứng thứ 4 Saint Etienne 3 điểm (34 so với 37). Thậm chí, nếu các đội đứng đầu như PSG và AS Monaco sẩy chân trong những vòng đấu tới, cơ hội đăng quang Ligue 1 vẫn chưa tắt với Lyon.

Kết quả Ligue 1: Lyon 3 - 0 Evian Bordeaux 2 - 0 Saint Etienne AS Monaco 2 - 0 Marseille Kết quả Bundesliga: Werder Bremen 0 - 0 Braunschweig Hamburg 0 - 3 Schalke

Nguyên Khoa

