AS Monaco bị cầm chân, Marseille thua sốc

(TNO) Hai ứng viên vô địch là AS Monaco và Marseille tiếp tục bị tụt lại trong cuộc đua tranh ngôi vô địch khi lần lượt mất điểm ở vòng 8 Ligue 1 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (28.9, giờ VN).

Dẫn trước 3 lần, nhưng AS Monaco (trắng) không thể ra về với 3 điểm - Ảnh: AFP Dẫn trước 3 lần, nhưng AS Monaco (trắng) không thể ra về với 3 điểm - Ảnh: AFP

Nếu như AS Monaco bị Guingamp cầm chân trong cuộc rượt đuổi tỷ số kết thúc 3-3 thì Marseille nhận cú sốc khi thua tân binh Angers 1-2 ngay trên sân nhà.

Trên sân Stade Municipal du Roudourou, AS Monaco không có được thế trận lấn lướt nhưng lại rất hiệu quả trong các đợt tấn công. Trong suốt 90 thi đấu, đội bóng công quốc chỉ thực hiện 4 cú dứt điểm chính xác nhưng 3 trong số đó trở thành bàn thắng để 3 lần vượt lên dẫn trước nhờ công của Bernardo Silva (phút 14), Andrea Raggi (phút 45) và Nabil Dirar (phút 71).

Tuy nhiên, hàng thủ vốn xuất sắc nhất mùa giải trước của thầy trò HLV Leonardo Jardim lại quá mong manh trước tinh thần chiến đấu của chủ nhà Guingamp khi lần lượt bị gỡ hòa 3-3 với các bàn thắng của Sloan Privat (phút 30) và cú đúp của Nicolas Benezet (phút 65 và 89).

Trận hòa trong “cơn mưa” bàn thắng khiến AS Monaco rớt lại phía sau ở cuộc đua cạnh tranh chức vô địch do kém đội đầu bảng Paris Saint-Germain (PSG) 8 điểm (12 so với 20), còn Guigamp dẫn tạo cách biệt 6 điểm với nhóm cầm đèn đỏ.

Marseille đang rơi tự do sau trận thua sốc Angers - Ảnh: AFP Marseille đang rơi tự do sau trận thua sốc Angers - Ảnh: AFP

Ở trận đấu sớm, Marseille tiếp tục trượt dốc không phanh khi thua sốc trước tân binh Angers với tỷ số 1-2 ngay trên thánh địa Velodrome heo hút người hâm mộ xuất phát từ án phạt của Liên đoàn bóng đá Pháp sau sự cố người hâm mộ ném pháo sáng vào cảnh sát và xuống sân.

HLV Michel sau trận đấu đã phải thốt lên rằng ông không hiểu vì sao Marseille lại rơi vào thảm cảnh như vậy. Đây thực sự là một bất ngờ lớn ở Ligue 1 mùa này bởi Angers mới “chân ướt chân ráo” trở lại giải đấu hàng đầu của Pháp sau 21 năm vắng mặt.

Tân binh Angers đang làm nên những thú vị ở mùa này - Ảnh: AFP Tân binh Angers đang làm nên những thú vị ở mùa này - Ảnh: AFP

Với thất bại thứ 4 chỉ sau 8 vòng đấu, đội bóng thành phố cảng Marseille đang xa dần với cuộc đua vô địch do kém đội đầu bảng PSG đến 12 điểm và chỉ còn cách khu vực xuống hạng 4 điểm. Trong khi đó, dù ở thế tân binh nhưng Angers đang làm nên những bất ngờ khi leo lên vị trí thứ 5 với 15 điểm.

Trong các trận đấu còn lại, Montpellier được nếm chiến thắng đầu tiên ở mùa này khi đánh bại Lorient với tỷ số 2-1, còn Nice bất ngờ quật ngã chủ nhà đang có phong độ cao là Saint-Etienne với tỷ số 4-1 nhờ cú đúp của cựu tiền đạo Newcaslte là Hatem Ben Arfa.

Kết quả các trận đấu: Marseille 1 - 2 Angers Guingamp 3 - 3 Monaco Montpellier 2 - 1 Lorient Saint-Etienne 1 - 4 Nice

Tây Nguyên