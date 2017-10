AS Monaco cản đường lên ngôi đầu của PSG

(TNO) Paris Saint Germain (PSG) đã vuột cơ hội lên ngôi đầu khi để chủ nhà AS Monaco cầm chân với tỷ số 0-0 ở trận đấu được chờ đợi nhất vòng 27 Ligue 1 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (2.3, giờ VN).

PSG (áo xanh) có phần áp đảo nhưng không thể giành chiến thắng - Ảnh: Reuters

Đội chủ nhà bước vào trận đấu với một sự hưng phấn cao độ sau chiến thắng vang dội trên sân Arsenal ở lượt đi vòng knock-out Champions League hồi giữa tuần và sẽ thắp sáng hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch nếu như dành trọn 3 điểm ở trận này. Trong khi đó, sau 3 trận hòa liên tiếp đội bóng đến từ thủ đô Paris tràn đầy khát khao chiến thắng để hướng đến cú hattrick chức vô địch, trong đó mục tiêu trước mắt chính là việc đòi lại ngôi đầu bảng của Lyon.

Sự thận trọng của 2 đội được bộc lộ ngay từ đầu khi đám đông khán giả trên sân Stade Louis II phải đợi 15 phút mới được chứng kiến cơ hội ghi bàn đầu tiên xuất phát từ đội khách. Tuy nhiên, tiền đạo Edinson Cavani không thể có được pha dứt điểm hoàn hảo trước thủ thành Daniel Subasic (AS Monaco).

PSG sau đó tiếp tục chơi tấn công mạch lạc hơn dù không có sự phục vụ của Zlatan Ibrahimovic và Ezequiel Lavezzi lại lãng phí một cơ hội khác sau nửa giờ thi đấu, trước khi AS Monaco tạo được pha nguy hiểm đầu tiên về phía khung gỗ của Salvatore Sirigu nhưng cú sút ở khoảng cách 16m của Joao Moutinho lại đưa bóng đi thẳng vào vị trí của thủ thành đội khách.



Moutinho bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn cho AS Monaco - Ảnh: Reuters

Đội quân của HLV Laurent Blanc vẫn chơi lấn lướt hơn trong hiệp 2 nhờ sự cơ động của hàng tiền vệ. Ngay ở những phút đầu tiên, Javier Pastore đứng trước cơ hội mười mươi để mở tỷ số nhưng pha volley ở cự ly gần của tiền vệ người Argentina lại không thể thắng được thủ thành Subasic.

Cặp tiền vệ Pastore và Marco Verratti của đội khách sau đó vẫn tiếp tục là mối hiểm họa đối với hàng thủ AS Monaco với hàng loạt tình huống phối hợp ăn ý nhưng các cơ hội của đội khách vẫn còn thiếu một chút sự chuẩn xác lẫn may mắn để xé lưới đội chủ nhà.



Pastore cũng không thể lập công cho PSG - Ảnh: Reuters

Hòa trong thế áp đảo, PSG đành phải chấp nhận vuột cơ hội soán ngôi đầu bảng nhưng kết quả ít nhiều đem lại nhiều tích cực cho đội bóng thủ đô nước Pháp trong cuộc đua vô địch khi họ rút ngắn khoảng cách với Lyon xuống còn 1 điểm.

Trong khi đó, AS Monaco một lần nữa cho thấy họ đang trở thành một đội bóng khó bị đánh bại dưới thời HLV Leonardo Jardim bởi đây là trận đấu thứ 11 trong 12 trận liên tiếp ở mọi mặt trận, đội bóng công quốc giữ sạch mành lưới. Quan trọng hơn, 1 điểm ở trận này, AS Monaco không những giữ vị trí thứ 4 mà còn duy trì hy vọng mong manh cạnh tranh vô địch với khoảng cách 10 điểm ít hơn so với đội đầu bảng.

Ở các trận đấu còn lại, Montpellier áp sát vị trí thứ 4 sau khi ngược dòng đánh bại vị khách Nice với tỷ số 2-1, trong khi pha lập công duy nhất của Yacine Bammou ở phút 68 giúp chủ nhà Nantes vượt qua Guingamp 1-0 để vươn lên vị trí thứ 8.

Tây Nguyên

