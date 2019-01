AS Monaco chính thức sa thải HLV Henry

Trước đó, hồi giữa tuần, CLB AS Monaco đã quyết định đình chỉ công việc của HV Henry khi không còn giữ được kiên nhẫn với cựu chân sút nổi tiếng của Pháp và CLB Arsenal. Kể từ khi lên nắm quyền để thay thế người tiền nhiệm Leonardo Jardim, Henry cũng đội bóng Công quốc trải qua một thành tích quá tệ hại ở mọi mặt trận. Mới nhất là thất bại 1-5 trên sân nhà trước tân binh Strasbourg hồi cuối tuần trước.

Sau 20 trận đấu dưới quyền dẫn dắt của HLV Henry ở mọi mặt trận, AS Monaco đã có thể hiện một phong độ tệ hại với chỉ 4 trận thắng, thua 11. Thành tích này khiến AS Monaco bị loại khỏi vòng bảng Champions League, dừng bước ở Cúp Quốc gia và hiện đang đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng Ligue 1 với chỉ 15 điểm sau 21 trận. Đáng nói hơn, đến nay sau 11 trận đấu trên sân nhà tại Ligue 1, AS Monaco chưa một lần được nếm chiến thắng (4 hòa, 7 thua).

Ngay sau khi sa thải Henry, CLB AS Monaco cũng đã thông báo việc bổ nhiệm lại HLV Jardim dẫn dắt đội bóng. Theo đó, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sẽ trở lại đội chủ sân Stade Louis II với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi. Jardim từng dẫn dắt đội bóng Công quốc giành chức vô địch Ligue 1 mùa giải 2016 - 2017 trước khi bị sa thải hồi tháng 10 vừa qua để nhường chỗ cho Henry.

Mặc dù khởi đầu sự nghiệp cay đắng nhưng ít nhiều Henry cũng có được "điều an ủi" trong vấn đề tài chính. Theo một nguồn tin, với việc sa thải cựu danh thủ Pháp chỉ sau 3 tháng bổ nhiệm, AS Monaco đã phải đền bù hợp đồng số tiền hơn 10 triệu euro.

