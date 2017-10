AS Monaco gục ngã, Marseille hụt hơi

(TNO) Evian tiếp tục trở thành cái gai trong mắt các đại gia Bóng đá Pháp sau khi quật ngã AS Monaco với tỷ số 1-0 ở vòng 31 Ligue 1, diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (30.3, giờ VN).

Đánh bại AS Monaco, Evian (áo hồng) đã tiến gần đến mục tiêu trụ hạng - Ảnh: Reuters

Sau khi hủy diệt Lens 6-0 ở tứ kết Cúp quốc gia, HLV Claudio Ranieri đã thực hiện khá nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, Evian là đội bóng chơi tốt hơn trong hiệp đấu đầu tiên, trước khi chịu lép vế ở hiệp đấu còn lại.

Kết quả Sochaux 1 - 1 Marseille Ajaccio 2 - 2 Toulouse Evian 1 - 0 Monaco Montpellier 0 - 0 Valenciennes Nantes 0 - 0 Bordeaux Reims 1 - 1 Lorient

Trong suốt trận đấu, AS Monaco kiểm soát bóng tốt hơn nhưng chỉ có điều cơ hội ghi bàn lại thuộc về Evian. Oái ăm hơn, người lập công giúp chủ nhà giành chiến thắng sốc là Cedric Mongongu - người khởi khiệp ở Monaco.

Pha ghi bàn của Cedric được thực hiện trên chấm 11m ở phút 86 sau khi trung vệ Ricardo Cavarlho (AS Monaco) để bóng chạm tay trong vòng cấm, trước khi lùi về phòng ngự số đông để bảo toàn tỷ số.

Thất bại bất ngờ trước Evian, hy vọng tranh đua ngôi vô địch của AS Monaco đang ngày càng xa tấm với do kém đội đầu bảng Paris-Saint Germain đến 13 điểm (63 so với 76).

Ở trận đấu sớm, Marseille khá hơn AS Monaco một chút sau khi thoát hiểm tại Parc des Sports với trận hòa 1-1 trước chủ nhà Sochaux đang rất khát điểm để trụ hạng.

Hậu vệ Nicolas Nkoulou trở thành cứu tinh cho đội bóng thành phố cảng của Pháp với một pha lập công ở phút 90 (Sochaux mở tỷ số ở phút 25 do công của Stoppila Sunzu). Mặc dù vậy, kết quả trên cũng khiến Marseille ngày càng ít cơ hội trong cuộc đua giành suất dự Champiosns League mùa tới, đồng thời chấm dứt tháng 3 trong nỗi u ám với chỉ 2 điểm kiếm được.

“Tôi thật sự thất vọng với kết quả này khi các cầu thủ quá thiếu tự tin trong các tình huống tấn công. Một điểm, đó là không đủ nhưng nó vẫn còn tốt hơn nếu ra về tay trắng” HLV Jose Anigo của Marseille buồn bã nói sau trận đấu.

Trận hòa trên cũng khiến Sochaux tiếp tục giậm chân ở vị trí áp chót, kém khi vực an toàn đến 8 điểm trong khi giải chỉ còn 7 vòng đấu.

Tây Nguyên

