AS Monaco hụt bước

(TNO) 'Đại gia' mới của Bóng đá Pháp AS Monaco lại hụt bước trong cuộc đua tranh vô địch khi may mắn có được trận hòa 2-2 trên sân Lorient ở vòng 23 Ligue 1 diễn ra rạng sáng nay (2.2, giờ VN).

Lorient hai lần vươn lên dẫn trước AS Monaco - Ảnh: Sportmole

AS Monaco hành quân đến Lorient với quyết tâm giành trọn 3 điểm để tiếp tục theo sát Paris Saint Germain (PSG) trong cuộc đua giành ngôi vô địch Ligue 1. Tuy nhiên, những khó khăn là điều mà HLV Claudio Ranieri đã cảnh báo các học trò về việc Lorient thường chơi tốt trên sân nhà và đặc biệt nguy hiểm trên mặt sân cỏ nhân tạo. Những tiên đoán của nhà cầm quân người Ý đã biến thành sự thật, nhưng AS Monaco may mắn thoát được một thất bại.

Tiền đạo tân binh Dimitar Berbatov đã không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu, nên Emmanuel Riviere và Valere Germain đảm nhận vai trò ghi bàn cho Ramadel Falcao, người dính chấn thương nặng tuần trước và sẽ nghỉ dài hạn.

Tham vọng của đội khách sớm bị “dội gáo nước lạnh” khi Lorient vượt lên dẫn trước nhờ pha làm bàn của tiền đạo Vincent Aboubakar từ đường chuyền của Kevin Monnet-Pacquet ở phút 11.

AS Monaco sau đó vẫn không thể kiểm soát được thế trận, nhưng họ lại có bàn thắng gỡ hòa trước giờ nghỉ giải lao. Cầu thủ trẻ Valere Germain là tung cú dứt điểm chuẩn xác ở phút 41, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.



Germain (18) ghi 1 bàn giúp AS Monaco có trận hòa - Ảnh: Sportmole

Hiệp 2 diễn ra khá buồn tẻ và chỉ nóng lên khi cựu chân sút của Arsenal Jeremie Aliadiere lập công với pha dứt điểm ở cự ly gần giúp Lorient lần thứ 2 vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, khi trận đấu dần trôi về cuối, đội quân của HLV Ranieri lại may mắn giành lại 1 điểm ở phút 87 nhờ công của hậu vệ Layvin Kurzawa trong nỗi luyến tiếc của cổ động viện Lorient.

Với trận hòa may mắn trên, AS Monaco lại để đội đầu bảng PSG mở lại khoảng cách 5 điểm (49 so với 54), còn Lorient vững chắc hơn với mục tiêu trụ hạng khi hơn nhóm rớt hạng đến 14 điểm. Ở các trận còn lại, Saint-Etienne (40 điểm) đe dọa vị trí dự Champions League của Lille (đấu muộn gặp Nice) khi rút ngắn khoảng cách xuống còn 1 điểm sau chiến thắng nhẹ 3-0 trước Valenciennes.

Kết quả các trận đấu: Lorient 2 - 2 Monaco Bastia 3 - 2 Guingamp Evian 1 - 1 Ajaccio Reims 2 - 4 Montpellier Saint Etienne 3 - 0 Valenciennes Sochaux 1 - 0 Nantes

Schalke dần hồi sinh Schalke tiếp tục đà hồi sinh mạnh mẽ khi đá bại Wolfsburg với tỷ số 2-1 ở vòng 19 Bundesliga diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (2.2, giờ VN) để trở lại top 4. Tuy nhiên chiến thắng của “Lữ đoàn xanh” một phần nhờ vào việc đội khách phải chơi thiếu người ở phút 50 do Caligiuri bị thẻ đỏ. Wolfsburg dù thất bại nhưng có thể ngẩng cao đầu. Dù thiệt hại lực lượng nhưng đội khách vẫn chơi ngang ngữa với Schalke, thậm chí còn ghi được bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 65 nhờ công của Arnold(Schalke vượt lên dẫn trước ở phút thứ 9), trước khi Kevin Boateng tỏa sáng ở phút 81 để đem về 3 điểm trọn vẹn cho chủ nhà. Chiến thắng này cùng với việc M’Gladbach thất thủ ở Hannover đã giúp Schalke nhảy lên vị trí thứ 4 và chỉ còn kém Dortmund 2 điểm. Ở trận đấu còn lại, 2 pha lập công của Kiessling và Derdiyok giúp Leverkusen ngược dòng đánh bại Stuttgart 2-1 để tạm rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Bayern Munich xuống còn 10 điểm. Kết quả các trận đấu: Augsburg 3 - 1 Werder Bremen Leverkusen 2 - 1 Stuttgart Hoffenheim 3 - 0 Hamburg Mainz 2 - 0 Freiburg Schalke 2 - 1 Wolfsburg Hannover 3 - 1 Monchengladbach

