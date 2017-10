AS Monaco làm chậm ngày đăng quang của PSG

(TNO ) 'Đại gia' mới của bóng đá Pháp AS Monaco tiếp tục duy trì hy vọng đăng quang khi đánh bại chủ nhà Rennes 1-0 ở vòng 33 Ligue 1 diễn ra rạng sáng nay (13.4, giờ VN).

AS Monaco (áo trắng) tạo ra khá nhiều cơ hội trong trận đấu với Rennes - Ảnh: Reuters

“Đại gia” đến từ công quốc khởi hành với đội hình thiếu vắng những ngôi sao trên hàng tiền đạo ngôi sao như Ramadel Falcao (chấn thương) hay Berbatov - cầu thủ đang giữ phong độ rất tuyệt vời.

Trong khi đó, dù đã ở thế gần như an toàn, đội chủ nhà nhập cuộc đầy hưng phấn và suýt chút nữa mở tỷ số ở phút thứ 3 nếu Jean Makoun chuẩn xác hơn trong tình huống dứt điểm.

Tuy nhiên, sự lấn lướt của Rennes tồn tại không lâu trước khi thuộc về đội bóng công quốc với khá nhiều cơ hội ghi bàn buộc thủ thành Benoit Costil liên tục trổ tài.

Bế tắc trong hiệp đầu, nhưng đội bóng công quốc sớm có được thuận lợi ở đầu hiệp 2 khi chân sút trẻ người Pháp Emmanuel Riviere lập công ở phút 55 từ đường chuyền của Jeremy Toulalan.



Riviere (9) ghi bàn duy nhất mang về 3 điểm cho AS Monaco - Ảnh: Reuters

Đoàn quân của HLV Ranieri sau đó không những bảo vệ tỷ số thành công ở nửa giờ còn lại, mà còn tạo nên nhiều cơ hội ghi bàn ngon ăn. Trong đó, nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Costil, có lẽ Riviere, Moutinho và Fabinho đã đem về trận thắng đậm hơn.

Chiến thắng trên sân Route de Lorien của AS Monaco ít nhất đã làm chậm ngày đăng quang của Paris Saint Germain (PSG), đội sẽ gặp Lyon ở loạt trận đấu, khi tạm thu hẹp khoảng cách xuống còn 10 điểm (69 so với 79). Với chủ nhà Rennes, thất bại trước AS Monaco không làm họ quá thất vọng do vẫn còn duy trì khoảng cách 9 điểm so với AS Monaco.

Ở các trận đấu sớm, pha lập công duy nhất của Origi giúp chủ nhà Lille vượt qua Valenciennes với tỷ số 1-0 để duy trì vị trí thứ 3. Trong khi đó, Sochaux thoát khỏi vị trí bét bảng bằng trận thắng Toulouse với tỷ số 2-0 và thắp lại hy vọng thoát khỏi việc xuống hàng đầu. Ngược lại, Ajaccio gần như đặt một chân về ở hạng dưới do bị Bordeaux cầm chân 1-1 trên sân nhà.

Kết quả các trận đấu: Lille 1 - 0 Valenciennes Ajaccio 1 - 1 Bordeaux Evian 2 - 1 Bastia Nice 1 - 2 Lorient Rennes 0 - 1 AS Monaco Sochaux 2 - 0 Toulouse

Tây Nguyên

