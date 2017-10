AS Monaco tiếp tục thách thức PSG

(TNO) Đại gia mới nổi AS Monaco tiếp tục phà hơi nóng sau lưng đội đầu bảng Paris-Saint Germain (PSG) khi thắng sát nút Ajaccio với tỷ số 1-0 ở trận đấu muộn nhất vòng 17 diễn ra rạng sáng nay (9.12, giờ VN).

AS Monaco (trắng - đỏ) trở thành đối thủ thách thức số 1 với PSG - Ảnh: Reuters

Tiếp đón Ajaccio đang khát điểm trụ hạng khi không có sự phục vụ của tiền đạo ngôi sao Ramadel Falcao do chấn thương, HLV Claudio Ranieri của Monaco tiếp tục đặt niềm tin vào Emmanuel Riviere và tài năng trẻ đang lên của bóng đá Pháp là Anthony Martial, người vừa bước qua tuổi 18 hôm 6.12.

Hơn hẳn về lực lượng và được sự cổ vũ của khán giả nhà, Monaco có thế trận lấn lướt hơn, nhưng những đường tấn công của đội chủ nhà khá khó khăn trong việc tiếp cận khung gỗ Ajaccio chủ động phòng thủ từ đầu. Trong khi đó, những cơ hội ăn bàn hiếm hoi của Jérémy Toulalan, Martial lại không thể thắng được thủ thành Ochoa (Ajaccio), người chơi xuất sắc nhất trận đấu.

Tuy nhiên, khi thế công của Monaco đang bế tắc thì bất ngờ được tiếp thêm lợi thế do đội trưởng Jean-Baptiste Pierazzi của đội khách bị đuổi khỏi sân ở phút 62. Được chơi hơn người, những đường lên bóng của đội chủ nhà bắt đầu khởi sắc hơn và cuối cùng cũng khai thông bế tắc ở phút 75 sau pha dứt điểm cận thành chính xác của tiền đạo Emmanuel Riviere từ đường kiến tạo của Andrea Raggi, đem về 3 điểm trọn vẹn cho AS Monaco.

Chiến thắng dù vất vả nhưng đủ giúp đội quân của HLV Ranieri soán vị trí thứ 2 của Lille và thách thức ngôi đầu bảng của PSG với 2 điểm ít hơn (38 so với 40). Ngược lại, sau 11 trận liên tiếp toàn hòa và thua, hy vọng trụ hạng của Ajaccio đang mờ dần do kém khu vực an toàn 7 điểm.

Ở trận đấu sớm, chuỗi trận không bị thủng lưới của Lille đã bị chặn đứng sau khi nhà cựu vô địch 2009 bại trận 0-1 trên sân Bordeaux.



Thủ môn Vincent Enyeama đã bị thủng lưới - Ảnh: Reuters

Pha lập công duy nhất được thực hiện bởi Simon Kjaer ở phút 28, đồng thời dừng thời gian giữ sách lưới ở Ligue 1 của thủ thành người Nigeria Vincent Enyeama (Lille) ở con số 1.062 phút, kể từ trận thua Nice 0-2 vào ngày 15.9.

Thành tích này giúp Enyeama đứng thứ 2 trong danh sách các thủ môn giữ sạch lưới thời gian lâu nhất tại giải đấu hàng đầu của Pháp mọi thời đại, sau thành tích 1.176 phút của thủ thành Gaetan Huard (Bordeaux) thiết lập vào mùa giải 1992 - 1993.

Với chiến thắng thứ 3 liên tiếp, đội bóng ở vùng nổi tiếng sản xuất rượu vang Bordeaux vươn lên vị trí thứ 6 và chỉ còn kém đội đứng thứ 4 (vị trí dự cúp châu Âu) Nantes 2 điểm. Trong trận đấu khác, Lyon tạm xua tan không khí u ám khi ngược dòng đánh bại chủ nhà Bastia 3-1 nhờ các pha lập công của Lacazette, Benzia và Gomis trong hiệp 2, để nhảy lên vị trí giữa bảng xếp hạng.

Kết quả Ligue 1 Bordeaux 1-0 Lille Bastia 1-3 Lyon Toulouse 1-1 Montpellier Monaco 1-0 Ajaccio Kết quả Bundesliga Freiburg 0-3 Wolfsburg Braunschweig 0-2 Hertha Berlin

Tây Nguyên