AS Monaco và Marseille cùng vượt khó ở Ligue 1

Sau chuỗi 4 trận không được nếm mùi chiến thắng, chiếc ghế của tân HLV nổi tiếng Andre Villas-Boas bắt đầu nóng lên trước nhiều chỉ trích. Vì vậy, một kết quả tệ trước đối thủ ở nhóm cuối bảng Strasbourg trên “chảo lửa” Velodrome có thể đem đến tương lai u ám cho cựu HLV từng dẫn dắt Tottenham và Chelsea.

Sức nóng chiếc ghế của HLV Andre Villas-Boas tạm giảm nhiệt AFP

May cho nhà cầm quân người Tây Ban Nha, giữa lúc khó nhất, Marseille đã kịp thể hiện mình để có chiến thắng dù chưa mấy thuyết phục. Đội bóng thành phố cảng của Pháp dù không thể hiện sự vượt trội đối thủ về thế trận nhưng lại tận dụng được những thời khắc quan trọng. Ở thời gian còn lại, dù tung ra nhiều pha dứt điểm hơn nhưng Marseille phải đợi đến phút cuối trận mới chắc chắn cầm trong tay 3 điểm khi Kevin Strootman thực hiện thành công quả phạt 11m.

Chiến thắng 2-0 trước Strasbourg không những giúp Marseille vươn lên vị trí thứ 4, mà còn là bước đệm tinh thần chuẩn bị cho chuyến hành quân đến thủ đô Paris đụng độ đội đầu bảng PSG cuối tuần này tại Ligue 1.

Trong khi đó, may mắn cũng là một trong những yếu tố giúp AS Monaco ngược dòng đánh bại Rennes trên sân nhà. Dù là đội sớm vượt lên dẫn trước ở phút thứ 3 nhờ công của Wissam Ben Yedder, nhưng đội chủ sân Stade Louis II sau đó lâm vào thế rượt đuổi do bị dẫn lại 2-1. Tuy nhiên, những sai lầm không đáng có của đội khách đã giúp đoàn quân HLV Leonardo Jardim ngược dòng thành công với 2 pha lập công của Islam Slimani (phút 56) và Yedder (phút 90).

AS Monaco vẫn nỗ lực tìm đường hồi sinh AFP

Cú đúp của Yedder không những AS Monaco có được chiến thắng thứ 3 ở mùa này để tạm vượt ra nhóm rớt hạng, mà còn giúp người hâm mộ quên đi sự ra đi của chân sút nổi tiếng Ramadel Falcao, người chuyển đến Galatasaray.