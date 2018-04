AS Roma - Barcelona: Chủ nhà cần phép lạ

Huấn luyện viên Eusebio Di Francesco đã gần như cầu khẩn các cầu thủ AS Roma vượt qua Barcelona trong trận đấu "không thể tưởng tượng" vào sáng mai.

AS Roma có được một bàn thắng trên sân khách nhưng bù lại, họ bị Barcelona chọc thủng lưới bốn lần. Tỷ số 4-1 ở lượt đi đã khiến trận lượt về trở nên quá khó so với đội bóng của nước Ý. Bởi trong lần đầu tiên lọt vào tứ kết Champions League kể từ năm 1970, AS Roma cảm thấy họ không có căn cứ gì để đánh bại Lionel Messi và Luis Suarez.

Ông Di Francesco thừa nhận: "Chúng tôi sẽ làm điều gì đó không thể tưởng tượng và chúng tôi không muốn mất đi cơ hội thực hiện điều kỳ diệu này".

Barcelona đang bất bại tại La Liga và Champions League. Họ chỉ thua trận ở hai lượt trận Siêu cúp Tây Ban Nha (trước Real Madrid vào tháng 8.2017) và tứ kết lượt về Cúp nhà vua Tây Ban Nha (trước Espanyol tháng 1.2018).

"Chúng tôi phải cố gắng. Hãy nhớ lấy trận chúng ta thắng Chelsea trên sân nhà. Hãy nhớ rằng chúng ta đang đối mặt với một đội quân bất tử", Di Francesco tiếp tục căng thẳng trong buổi họp báo trước trận đấu này.

Trong quá khứ, AS Roma từng thủ hòa 1-1 với Barcelona tại sân nhà nhờ bàn gỡ hòa của Alessandro Florenzi. Tuy nhiên, Barcelona đã đưa Roma "vào hạ" ở trận lượt về tại Tây Ban Nha bằng chiến thắng 6-1 kinh khủng.

Huấn luyện viên Eusebio Di Francesco tiết lộ: "Roma chưa bao giờ có tinh thần chiến đấu hoặc họ không có nó trong một thời gian dài. Chúng ta cần xây dựng tinh thần đó bên trong trung tâm huấn luyện Trigoria và chúng tôi phải làm điều đó với sự thật, chứ không phải nói chuyện phiếm".

Một sự tương phản đau lòng diễn ra ở sân Olimpico: AS Roma đang bất bại tại đây ở đấu trường Champions League nhưng lại thua 6 trận (trong số tổng cộng 7 trận thua) tại khuôn khổ Serie A của họ. Mới nhất là thất bại 0-2 trước Fiorentina vào cuối tuần rồi, thất bại đẩy Roma rớt xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Đó là thất bại không đáng của AS Roma bởi Fiorentina chỉ chơi bóng theo kiểu rình rập và phản công chớp nhoáng nhưng chỉ cần hai pha bóng như thế, Roma đã bị thủng lưới hai lần. Đáng tiếc là tinh thần chiến đấu của AS Roma quá kém. Dù cầm bóng suốt trận đấu, tổ chức nhiều đợt tấn công nhưng AS Roma thiếu đi sự bình tĩnh cần thiết đủ để giúp họ dứt điểm thật chính xác. Tỷ số phạt góc 11-1 đủ để biết AS Roma chơi bóng chủ yếu trên phần sân đối phương, nhưng giá như Roma có thêm một "đấu sĩ" như Radja Nainggolan.