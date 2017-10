AS Roma bị AC Milan chia điểm

(TNO) AS Roma đã thất bại trong việc thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Serie A Juventus khi có trận hòa đáng thất vọng trên sân nhà trước một AC Milan chỉ thi đấu với 10 người vào rạng sáng nay (21.12, giờ VN).

AC Milan (áo trắng) có 1 điểm trên sân AS Roma - Ảnh: Reuters

HLV Rudi Garcia đáng lý ra đã có thể yên tâm mừng lễ giáng sinh và năm mới khi AS Roma chỉ chỉ còn kém 1 điểm so với Juve nếu đội nhà chiến thắng AC Milan ở cuộc chiến vào rạng sáng nay.

Tuy nhiên, cuộc đụng độ được mong đợi hấp dẫn đã xảy ra với khá nhiều pha bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc của cả hai đội. Đặc biệt là AS Roma, họ đã có nhiều cơ hội hơn trên sân nhà của mình khi mà AC Milan chỉ chơi có 10 người vì Pablo Armero phải nhận thẻ vàng thứ 2 và rời sân ở phút thứ 70.



Gervinho (trái) có vài cơ hội nhưng không thể ghi bàn - Ảnh: Reuters

Thủ môn AC Milan Diego Lopez đã chơi rất tốt trong hiệp thi đấu đầu tiên, anh đã có những pha cứu bóng rất ấn tượng trước những pha dứt điểm của Alessandro Florenzi và Gervinho. Trong khi Nigel de Jong đã gặp may khi chơi bóng bằng tay trong vòng cấm địa nhưng trọng tài không phát hiện.

Đội khách đã thay đổi lối chơi ở hiệp 2 nhưng ý đồ của họ đã bị dập tắt khi Pablo Armero đã phải nhận thẻ vàng thứ 2 khi chơi bóng bằng tay. Dù vậy, trong khoảng thời gian còn lại, đội chủ nhà cũng không thể ghi bàn.



Thủ môn De Sanctis cũng phải trổ tài cứu thua cho AS Roma - Ảnh: Reuters

Nhận được 1 điểm trong trận này có nghĩa là AS Roma sẽ khởi đầu năm mới với cách biệt 3 điểm so với đội đầu bảng Juve (36 so với 39). Trong khi AC Milan, đội đã không thành công trong việc đánh bại AS Roma trong 5 lần gặp nhau gần nhất vẫn phải xếp ở vị trí thứ 7 thay vì nếu chiến thắng họ sẽ qua mặt Napoli và hiên ngang với vị trí thứ 3.

Ở trận đấu còn lại giữa Sassuolo và Cesena có tỷ số hòa 1-1. Hai bàn thắng được ghi bởi Simone Zaza trên chấm phạt đền vào phút thứ 76 cho Sassuolo và bàn còn lại được ghi bởi Ze Eduardo vào phút thứ 90 cho Cesena.

Vương Kha

