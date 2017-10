AS Roma đánh bại Inter Milan tại lượt đi bán kết Cúp Quốc gia Ý

* Chơi 9 người Real Madrid vẫn vào bán kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha

(TNO) Bằng các bàn thắng của Alessandro Florenzi và Mattia Destro, AS Roma đã có được chiến thắng 2-1 trước Inter Milan trong trận lượt đi vòng bán kết Cúp Quốc gia Ý diễn ra rạng sáng nay (24.1, giờ VN).

Inter Milan (phải) vẫn còn hy vọng khi ghi được bàn thắng trên sân khách - Ảnh: Reuters

Hồi cuối tuần trước, AS Roma và Inter Milan đã hòa nhau 1-1 tại Serie A và giờ hai đội lại tái đấu. Tương tự như cuộc đối đầu trước, lần này cả AS Roma lẫn Inter Milan đều không có được lực lượng mạnh nhất vì chấn thương và án phạt.

Daniele De Rossi, Pablo Daniel Osvaldo, Miralem Pjanic, Rodrigo Taddei và Dodo là những người vắng mặt bên phía đội chủ sân Olimpico. Trong khi Antonio Cassano, Diego Milito, Philippe Coutinho, Dejan Stankovic, Luca Castellazzi cùng Walter Samuel không thể ra sân thi đấu cho Inter Milan.

Có ưu thế sân nhà, AS Roma là đội chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian của trận đấu. Ngay ở phút 13, Florenzi đã ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà khi đánh đầu chính xác từ quả tạt của Ivan Piris.

Bàn thắng đó đã giúp cho tinh thần của các cầu thủ AS Roma thêm hưng phấn. Những đợt tấn công của đội bóng thủ đô nước Ý càng trở nên nguy hiểm hơn. Francesco Totti, Michael Bradley và Destro liên tục có những tình huống uy hiếp khung thành do thủ môn Samir Handanovic trấn giữ.

Đến phút 33, mành lưới của Inter Milan đã một lần nữa rung lên. Lần này, cũng từ quả tạt của Piris, Destro đánh đầu hạ thủ môn Handanovic.

Với ưu thế dẫn trước 2-0 và thế trận lấn lướt, những tưởng AS Roma sẽ tiếp tục có thêm bàn thắng. Tuy nhiên, chỉ một thoáng thiếu tập trung ở cuối hiệp 1, đội chủ nhà đã bị thủng lưới. Từ pha đá phạt góc của Esteban Cambiasso, bóng đến chân Rodrigo Palacio mà không có bất kỳ sự can thiệp nào của hậu vệ AS Roma. Trong tư thế thoải mái, tiền đạo người Argentina đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.

Sang hiệp 2, Inter Milan đã chủ động chơi chậm rãi lại nhằm hạn chế những đợt tấn công của đối phương. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi với bàn thắng ghi được trên sân khách, thầy trò HLV Andrea Stramaccioni hoàn toàn có thể lật ngược tình thế ở trận lượt về diễn ra trên sân Giuseppe Meazza. Chính vì vậy đã không có bàn thắng nào được ghi.

HLV Zdenek Zeman của AS Roma tỏ ra không hài lòng với kết quả này bởi đội bóng của ông đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội để dứt điểm trận đấu.

"Chúng tôi đã thi đấu rất tích cực trong hiệp 1 và tạo ra được rất nhiều cơ hội. Tuy nhiên, đáng tiếc là các cầu thủ đã dứt điểm thiếu chính xác. Nếu làm tốt hơn, tỷ số đã là 4-0 khi hiệp 1 kết thúc. Dù sao đi chăng nữa thì chúng tôi cũng đang có lợi thế và sẽ cố gắng bảo vệ nó trong trận lượt về", HLV Zeman phát biểu trên kênh Sky Sports Italia.

