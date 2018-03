AS Roma dựa vào điểm gì để đánh bại Shakhtar Donestk?

Ở trận lượt đi, đội bóng của nước chủ nhà Ukraine đã lội ngược dòng dẫn lại 2-1 do công Facundo Ferreyra và Fred ở hiệp đấu thứ hai gây bất ngờ lớn nhất vòng đấu đó. Tuy nhiên việc Shakhtar Donestk đã để Under ghi bàn trước cho thấy đội bóng của thủ đô Roma vẫn còn nhiều cách để giải quyết đối thủ này trên sân nhà Olimpico vào rạng sáng mai (lúc 2 giờ 45, theo giờ Việt Nam).

Roma đã nóng dần lên sau hai trận thắng mát mặt trước Napoli (4-2) và Torino (3-0). Đó là hai trận quyết định số phận của nhà vô địch Serie A mùa này cũng như khẳng định với người hâm mộ rằng "AS Roma đã trở lại".



"Tôi nghĩ chúng ta cần phải giữ phong độ tốt hơn. Nhiều lần trong mùa bóng này, chúng tôi đã đánh mất phong độ và kết quả thật tệ. Shakhtar Donestk có một hàng công đậm nét Brazil, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ khiến họ gặp khó khăn bởi AS Roma còn sắc nét hơn. Bảy bàn thắng trong hai trận đấu vừa qua ở Serie A là một hiệu suất rất cao và thật tuyệt vời khi tôi thấy được sự tự tin của các cầu thủ", huấn luyện viên Francesco của đội chủ nhà nhận xét thẳng thắn.

"Chúng tôi rất háo hức. Những gì AS Roma đã trình diễn ở Serie là quá đủ phải không cán bạn. Tất nhiên muốn lọt vào tứ kết phải thắng Shakhtar Donestk và chúng tôi muốn giải quyết nó trong 90 phút. Roma sẽ tiếp cận trận đấu nhanh hơn, tốt hơn". Trong khi đó, hậu vệ đội trưởng Florenzi "máu" hơn: "Chúng tôi rất háo hức. Những gì AS Roma đã trình diễn ở Serie là quá đủ phải không cán bạn. Tất nhiên muốn lọt vào tứ kết phải thắng Shakhtar Donestk và chúng tôi muốn giải quyết nó trong 90 phút. Roma sẽ tiếp cận trận đấu nhanh hơn, tốt hơn".

Shakhtar Donestk không lọt vào tứ kết Champions League kể từ năm 2011, mùa bóng họ bị đội vô địch sau đó là Barcelona hạ nhục với tổng tỷ số 6-1 ở tứ kết.

Trận sắp tới thực sự là một cơ hội tốt cho đội bóng của ông Paulo Fonseca lập lại kỳ tích 7 năm về trước. Theo đội trưởng Ismaily, đội bóng của Ukraine có được sự tiến bộ này nhờ dựa vào hàng phòng ngự chắc chắn, điều đó giải thích tại sao bàn thua ở lượt đi là lần duy nhất Donestk bị thủng lưới sau 5 trận đấu ở Champions League.

"Điều quan trọng là chúng tôi đã giữ sạch lưới liên tục trong vài trận gần đây do không để cho đối thủ tạo ra bất kỳ tình huống nguy hiểm nào trước khung thành. Tôi nghĩ chúng tôi đã sẵn sàng đấu với AS Roma một trận ra trò với màn trình diễn ngoạn mục nhất", hậu vệ người Brazil Ismaily nói trên trang web chính thức của câu lạc bộ.

Nói về hàng thủ, người chắc chắn nổi tiếng nhất đêm nay là thủ môn Alisson Becker, thủ thành xuất sắc của AS Roma.

"Anh ấy đã không phải đối mặt với nhiều thử thách ở lượt đi của mùa giải. Vì vậy tôi mong đối phương cho anh ấy cơ hội để chúng tỏ mình. Huấn luyện viên thủ môn Marco Savorani đang làm rất tuyệt vời công việc của mình", ông Francesco nhận xét về người gác đền "cưng".

Thật lạ là thành tích đối đầu của AS Roma kém hơn hẳn so với đối thủ khi họ chỉ thắng một trận và nhận bốn thất bại trong quá khứ khi gặp Shakhtar Donestk. Có thể nói đội bóng đến từ Ukraine là khắc tinh của Roma cũng không sai. Thế nhưng sự thua kém này có thể sẽ thay đổi bởi điều mà huấn luyện viên Francesco đang kỳ vọng ở Olimpico: "AS Roma sẽ cần cầu thủ thứ 12 vào đêm nay. Tôi tin rằng sự cổ động cuồng nhiệt trên khán đài sẽ đóng vai trò quan trọng để chúng tôi giành chiến thắng".

AS Roma chỉ cần thắng 1-0 là đủ, nhưng họ cũng không nên chỉ nghĩ đến chừng đó bởi đấu trường Champions League luôn có nhiều điều khác lạ xảy ra.

Kim Chao