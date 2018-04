AS Roma 'giúp' Barcelona đặt 1 chân vào bán kết Champions League

Trong trận đấu lượt đi vòng tứ kết Champions League diễn ra rạng sáng nay (5.4, giờ VN), AS Roma đã triển khai lối chơi phòng ngự phản công với hy vọng làm được điều gì đó bất ngờ trên sân Barcelona. Các học trò của HLV Eusebio Di Francesco đã làm mọi cách để phong tỏa Lionel Messi nhưng rồi những pha đá phản lưới nhà của De Rossi và Manolas đã khiến mọi nỗ lực của đội bóng Ý đổ sông đổ bể và Barcelona đang đứng trước cơ hội lớn lần đầu vào bán kết Champions League sau 3 năm.

Barcelona dâng cao đội hình tấn công ngay từ sau tiếng còi khai cuộc nhưng vấp phải hàng thủ được tổ chức tốt của AS Roma. Không chỉ vậy, đội bóng Ý đáng lẽ ra còn được hưởng phạt đền ngay ở phút thứ 9 khi Edin Dzeko bị Nelson Semedo phạm lỗi trong vùng cấm địa nhưng trọng tài không phát hiện.

Tuy nhiên, khi mà các cầu thủ AS Roma thi đấu rất tập trung thì họ lại bất ngờ bị thủng lưới ở phút 36. Đó là tình huống Andres Iniesta tạt bóng vào vùng cấm địa cho Lionel Messi và De Rossi lui về can thiệp. Pha chạm bóng của đội trưởng AS Roma đã trở thành một cú dứt điểm hiểm hóc khiến thủ môn Alisson chỉ biết đứng nhìn bóng đi vào lưới.

Tiếp đó, khi hiệp 2 bắt đầu được 10 phút, Ivan Rakitic tạt bóng rất khó chịu vào vùng cấm địa và Samuel Umtiti dứt điểm trúng cột dọc, bóng dội ra trúng Manolas và đi vào lưới giúp Barcelona có được cách biệt 2-0.

Những pha đá phản đó đã giúp cho Barcelona thi đấu thoải mái hơn rất nhiều. Đến phút 59, trung vệ Gerard Pique ghi bàn thắng thứ 3 cho đội chủ sân Nou Camp khi có mặt đúng chỗ đón pha bắt không dính bóng của thủ môn Alisson để sút bồi.

Các CĐV AS Roma có được chút hy vọng mong manh khi Dzeko ghi bàn ở phút 80. Dù vậy, khi trận đấu chỉ còn 3 phút nữa là kết thúc, Luis Suarez đã dập tắt hy vọng đó bằng tình huống chớp thời cơ rất nhanh trong vùng cấm địa.

Đó mới chỉ là bàn thắng đầu tiên của Suarez tại Champions League sau khoảng 1 năm. Tuy nhiên, nó vẫn giúp cho Barcelona có được ưu thế lớn trước khi bước vào trận lượt về tại Rome vào tuần sau.

Ở trận tứ kết lượt đi Champions League còn lại, Liverpool cũng tận dụng tốt lợi thế sân nhà để giành chiến thắng 3-0 trước Man City.

Khánh Uyên