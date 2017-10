AS Roma góp công đưa Juventus tới Scudetto thứ 5 liên tiếp

Kết quả này chính thức đặt dấu chấm hết cho giấc mơ vô địch của Napoli, đồng thời giúp Juventus giành chức vô địch sớm trước 3 vòng đấu. Hiện tại, Juventus đang có 85 điểm, hơn Napoli 12 điểm. Ngoài ra, vị trí thứ 2 của Napoli cũng lung lay dữ dội khi Roma chỉ còn kém họ khoảng cách 2 điểm.



Cùng với những gì diễn ra, người hâm mộ không còn hào hứng với cuộc so tài giữa AS Roma và Napoli. Theo đó, sân Olimpico xuất hiện rất nhiều hàng ghế trống trong buổi chiều đầy nắng và gió. Điều này cũng dễ hiểu vì khả năng Napoli lật đổ Juventus rất khó xảy ra.

Trận này, Napoli chào đón sự trở lại của tiền đạo Gonzalo Higuain sau án phạt cấm thi đấu 3 trận. Nhờ sự có mặt nơi chân sút người Argentina, lối chơi đội khách khởi sắc hẳn. Họ tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm lên khung thành AS Roma. Thế nhưng trong ngày không may mắn, tất cả đều bị bỏ lỡ đáng tiếc.

Nainggolan ghi bàn duy nhất cho Roma - Ảnh: AFP Nainggolan ghi bàn duy nhất cho Roma - Ảnh: AFP

Tưởng chừng AS Roma và Napoli sẽ khép lại 90 phút với tỷ số hòa, thì bất ngờ xảy ra. Tiền vệ vào sân thay người Francesco Totti có pha kiến tạo sắc như dao cạo ở phút 89 cho Nainggolan thoát xuống ghi bàn thắng duy nhất. Chứng kiến Totti tạo ra tác động mạnh mẽ lên lối chơi đội nhà, không biết ban lãnh đạo có thay đổi ý định giữ số 10 tài hoa này thêm một năm nữa hay không. Thực tế Totti dù 39 tuổi nhưng vẫn chơi khá tốt trong năm thứ 24 khoác áo AS Roma.Khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài vang lên, đó cũng là lúc Juventus ăn mừng nơi thành Turin. Lúc này, họ chính thức lên ngôi sau một mùa giải đầy biến động. Ở đó, AS Roma, Napoli, Inter Milan và Fiorentina liên tục thay phiên nhau dẫn đầu bảng xếp hạng, tuy nhiên, Juventus lại có cú bứt phá rất ngoạn mục với 24 trận thắng sau 25 trận trong thời gian qua.