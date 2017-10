AS Roma - Juventus: Cuộc chiến của đại gia lỡ vận

Tân binh Lucas Digne đã sẵn sàng cống hiến cho AS Roma cũng như ông thầy từng cùng anh chinh chiến tại Lille (Pháp), rất có thể anh sẽ có mặt trong trận đấu quan trọng này cùng với hai hợp đồng vay mượn Mohamed Salah và Edin Dzeko.

Một tân binh nữa có tên Norbert Gyomber, người vừa chuyển đến AS Roma theo hợp đồng cho mượn từ Catania, cũng đã sẵn sàng cho thử thách mang tên Juventus.

Trước trận đấu Gyomber đã phát biểu trong cuộc họp báo: “Tôi nghĩ mình đã sẵn sàng. Tôi đã từng hai lần đối đầu với Juventus, tôi biết họ chơi rất hay nhưng tôi cảm thấy mình vẫn có thể tự tin trước họ”.

Ông Massimiliano Allegri đang vẫy vùng trong kỳ chuyển nhượng để tìm kiếm những cái tên có thể thay thế được những trụ cột đã ra đi như Carlos Tevez, Andrea Pirlo, Vidal và Fernando Llorente.

Người hâm mộ của Juve phần nào được đền bù bằng những hợp đồng mới trong tuần như Alex Sandro và Juan Cuadrado, như là một nỗ lực làm xoa dịu nỗi đau trong thất bại 0-1 ở trận mở màn trước Udinese.

Tân binh Sandro rất háo hức trong màu áo Juventus - Ảnh: AFP Tân binh Sandro rất háo hức trong màu áo Juventus - Ảnh: AFP

Tân binh người Brazil Alex Sandro đang chuẩn bị tinh thần và tỏ ra rất háo hức trong cuộc đối đầu quan trọng với AS Roma. Anh phát biểu: "Tôi tin chắc trận đấu với AS Roma sẽ rất cam go, đó là một “clasico” với rất nhiều khó khăn và tôi đã sẵn sàng mọi thứ cho AS Roma”.