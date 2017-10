AS Roma khó cản bước Inter Milan

Rạng sáng mai, cuộc đối đầu giữa AS Roma và Inter Milan sẽ là trận đấu đáng chú ý nhất vòng 5 Serie A. Cuộc đụng độ này hứa hẹn nhiều kịch tính khi cả hai đội bóng đều khát khao giành chiến thắng.

Về phía đội khách Inter Milan, HLV Benitez đang muốn tạo niềm tin vững chắc hơn với người hâm mộ bằng một trận thắng trước AS Roma. Điều này có cơ sở khi phong độ Inter đang tốt dần lên, trong khi chủ nhà AS Roma đang gặp khủng hoảng trầm trọng về tinh thần và lực lượng. Sau 4 trận đấu, hàng thủ yếu kém của AS Roma và một vài trụ cột có vẻ chống đối đang để lại nhiều nỗi lo cho HLV Ranieri.

Ngoài trung vệ Mexes vừa nhận án treo giò 3 trận, thủ thành Sergio chấn thương, một vài thành viên trong BHL bị phạt do phản đối trọng tài trong trận thua Brescia ở vòng 4 thì tân binh Adriano đang chơi khá mờ nhạt. Hơn nữa, HLV Ranieri tiếp tục chịu nhiều chỉ trích khi xảy ra mâu thuẫn với đội trưởng Totti. Hơn nữa, trong 5 lần gần đây tiếp đón Inter Milan, AS Roma thất bại đến 4 lần và chỉ 1 lần chia điểm. Tỷ lệ cược: Inter chấp đồng nửa, ăn 9 (nguồn: Asianbookie).

N.Khoa