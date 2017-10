AS Roma mua ngôi sao 17 tuổi người Argentina

(TNO) Đương kim á quân Serie A đang hoàn tất việc ký kết hợp đồng với tiền đạo trẻ người Argentina Ezequiel Ponce.

Ponce (sọc đỏ-trắng) trong màu áo Newells Old Boys - Ảnh: AFP

Tiền đạo Ponce sở hữu biệt danh “The Tank” vì có vóc dáng cao to cùng những cú sút xa mạnh mẽ Ezequiel Ponce nổi trội hơn hẳn các cầu thủ trẻ của câu lạc bộ Newells Old Boys (Argentina) đã lọt vào mắt xanh của những nhà tuyển trạch AS Roma.

Đội bóng mặc áo màu bã trầu hiện chỉ còn kém Juventus 1 điểm trên bảng xếp hạng Serie A, tuy nhiên hiệu suất ghi bàn của họ còn kém nhiều so với "Bà đầm già" thành Turin (29 so với 35). Vì vậy, Roma buộc phải lao vào cuộc tranh giành cầu thủ với Tottenham Hotspur và West Ham United (cùng của nước Anh) nhiều ngày qua.

Cuối cùng, đội bóng ở thủ đô của nước Ý cũng giành chiến thắng sau khi nhận được cái gật đầu của tiền đạo 17 tuổi này. Theo tờ Sky Sport của Ý, AS Roma đã có được chữ ký của Ponce, đồng thời sẽ trả cho Newells Old Boys 5 triệu euro để có được 60% quyền sở hữu cầu thủ này.

Trong khi đó, cha của Ponce nói với báo giới: “Chúng tôi sẽ hoàn tất việc chuyển tới AS Roma trong tuần này. Thật sự, dù Ponce thi đấu ở Newell Old Boys hay Roma, chúng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc”.

Vương Kha

