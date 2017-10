AS Roma rơi tự do

AS Roma đang gặp khủng hoảng phong độ khi tiếp tục bại trận 1-2 trên sân tân binh Brescia ở vòng 4 Serie A diễn ra rạng sáng qua. Như vậy, chỉ có được 2 điểm sau 4 vòng đấu, đội bóng thủ đô Roma bị đẩy xuống vị trí thứ 3... từ dưới lên!

Ra sân với đội hình gần như mạnh nhất nhưng AS Roma chỉ ghi được 1 bàn thắng ở những phút cuối trận do công của Marco Borriello, khi trước đó Hetemaj và Caraciolo đưa Brescia vượt lên dẫn trước ở phút 13 và 65. Sau trận đấu, HLV Ranieri không thể lý giải cho 2 thất bại ở đầu mùa này (trước đó thua Cagliari 1-5) khi AS Roma luôn có thế trận lấn lướt hơn, tạo nhiều cơ hội hơn nhưng đều nhận thất bại.

Trái ngược với hình ảnh AS Roma, Inter tiếp tục thành công trên con đường bảo vệ ngôi vô địch với chiến thắng “4 sao” trước Bari. Trong khi đó, dù Ibrahimovic tiếp tục “nổ súng”, nhưng AC Milan vẫn chưa có được phong độ ổn định khi bị Lazio cầm chân 1-1. Như vậy, sau 4 vòng đấu, Inter Milan dẫn đầu với 10 điểm, các vị trí tiếp theo thuộc về Chievo (thắng Napoli 3-1), Brescia và Catania (thắng Cesena 2-0). Các kết quả khác: Bologna - Udinese: 2-1; Cagliari - Sampdoria: 0-0; Lecce - Parma: 1-1.

Nguyên Khoa