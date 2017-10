AS Roma thủ hòa Juventus dù chơi với 10 người

(TNO) Trận đấu được chờ đợi nhất vòng 25 Serie A giữa AS Roma và Juventus diễn ra rạng sáng nay 3.3 (giờ VN) rất cân bằng về thế trận cũng như tỷ số.

Tevez (số 10) mở tỷ số bằng cú sút phạt thần sầu - Ảnh: AFP

Juventus đã khởi đầu tốt hơn so với đội chủ nhà khi tổ chức tấn công nhiều hơn và vây hãm khung thành của AS Roma ngay từ những phút đầu của trận đấu. AS Roma tuy được chơi trên sân nhà nhưng bắt nhịp trận đấu có vẻ chậm chạp.

Sau 15 phút đầu, AS Roma đã bắt đầu bắt nhịp được trận đấu và chơi hay hơn, họ cũng có những pha phản công ăn miếng trả miếng với đội ĐKVĐ nhưng cơ hội tạo ra vẫn là ít hơn so với Juventus.

Tỷ số trận đấu tưởng chừng được mở trong hiệp một khi pha phản công nhanh của Juventus ở phút 44 làm chao đảo khung thành thủ môn De Sanctis, rất hay là hậu vệ Konstantinos Manolas đã kịp thời phá bóng ngay trước mũi giày của tiền đạo Morata. Thật sự cú phá bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc này làm thót tim 50.000 khán giả tại sân Olimpico vì thiếu chút nữa là bóng bay thẳng vào lưới của AS Roma.

Hiệp một không bàn thắng khiến khán giả bồn chồn, còn hai ông huấn luyện viên cũng bước vào phòng nghỉ với nhiều toan tính trong đầu. AS Roma phải thắng để còn hy vọng bám đuổi Juventus, để Serie A còn hấp dẫn hơn...



Đội trưởng Keita (bên trái) gỡ hòa 1-1 cho Roma - Ảnh: Reuters

Phút 62 của trận đấu, mọi chuyện khó khăn hơn với đội chủ nhà khi Vasilios Torosidis của AS Roma phạm lỗi ngay sát khu vực 16m50. Vấn đề là anh phải nhận thẻ vàng thứ 2 và rời sân trong sự hụt hẫng của đồng đội và khán giả nhà.

Juventus không hổ danh là anh cả của Serie A khi chỉ chờ chừng đó, từ tình huống đá phạt trực tiếp sau đó, Carlos Tevez đã ghi bàn bằng cú sút phạt đẹp mãn nhãn, De Santis chỉ biết đứng "thưởng thức" tác phẩm của Tevez mà không kịp phản ứng gì.

Thế nhưng khi mọi thứ tưởng chừng như đơn giản đối với “Bà đầm già” thì những chuyện thường xảy ra trong bóng đá đã... xảy ra.

AS Roma sau khi mất người dường như lại chơi hay hơn. Họ tràn lên tấn công bằng những gì còn lại, bằng 10 cầu thủ trên sân và thần may mắn đã mỉm cười với họ khi vào phút thứ 78, từ một pha đá phạt cố định, đội trưởng Seydou Keita đã đánh đầu hiểm hóc tung lưới Buffon cân bằng tỷ số 1-1 cho AS Roma trong sự vui sướng cuồng nhiệt của CĐV sân nhà.



Dù được khán giả ủng hộ nhiệt tình nhưng Roma không tìm được trận thắng - Ảnh: AFP

Trong những phút còn lại, AS Roma lên tinh thần và liên tiếp có những pha uy hiếp khung thành của đội khách Juventus tuy nhiên tỷ số 1-1 được giữ nguyên cho đến khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu.

Khoảng cách 9 điểm giữa hai đội vẫn còn y nguyên, người hâm mộ bóng đá Serie A có lẽ phải chờ một điều thần kỳ mới để giúp giải đấu cao nhất nước Ý bớt nhàm chán và dễ đoán.

Vương Kha

