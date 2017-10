AS Roma tìm thấy ánh sáng

Chiếc ghế của tân HLV Luis Henrique đã tạm bớt lung lay khi AS Roma có chiến thắng sát nút 1-0 trên sân của Parma ở vòng 4 Serie A. Vẫn trung thành với lối chơi tấn công 4-3-3, nhưng phải đến phút 50, đội bóng thủ đô của Ý mới có được bàn thắng. Người lập công cho AS Roma là chân sút Pablo Osvaldo (ảnh) sau một pha đánh đầu chính xác từ đường chuyền của Aleandro Rosi. Đây là chiến thắng đầu tiên của AS Roma dưới thời cựu danh thủ CLB Barcelona Luis Henrique.

Hiện với vị trí 11 trên bảng xếp hạng dù chỉ kém đội đầu bảng Juventus (hòa Catania 1-1) 3 điểm, tương lai của HLV Luis Henrique vẫn chưa thể được đảm bảo khi ở những vòng sắp tới, AS Roma (5 điểm) sẽ lần lượt đụng độ Lazio, Palermo và AC Milan. Tuy nhiên, một khi mối bất hòa giữa Luis Henrique và đội trưởng Francesco Totti đã được giải quyết, AS Roma có thể trở lại quỹ đạo của mình tại Serie A.

Ảnh: AFP Trong một diễn biến khác, pha đá phản lưới nhà của trung vệ Richard Dunn ở phút 90 khiến Aston Villa phải chia điểm trong luyến tiếc khi hòa 1-1 với chủ nhà Queens Park Ranger trong trận đấu muộn nhất vòng 6 Ngoại hạng Anh. Tương tự, tại vòng 7 Bundesliga, pha lập công ở phút bù giờ cuối cùng của chân sút Peru Claudio Pizarro giúp Werder Bremen (16 điểm) đánh bại Hertha Berlin (chỉ còn thi đấu 9 người trong suốt hiệp 2) với tỷ số 2-1 để tiếp tục bám sát đội đầu bảng Bayern Munich (18 điểm). Nguyên Khoa