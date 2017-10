AS Roma "trắng tay" ở phút bù giờ

(TNO) Chơi thiếu người hơn 40 phút của hiệp hai đã khiến AS Roma, dù dẫn bàn trước, phải chống đỡ vất vả trong cuộc chiến derby với Lazio, để rồi nhận kết cục là một thất bại 1-2 ngay ở phút 90+3 trong trận đấu diễn ra rạng sáng nay (17.10, giờ VN).

AS Roma đã có sự khởi đầu không thể tốt hơn trong trận derby thủ đô Rome (Ý) lần thứ 168, khi Osvaldo sớm mở tỷ số cho AS Roma ở ngay phút thứ 6 sau pha kiến tạo của Pjanic và chơi hoàn toàn trên chân so với Lazio trong hiệp 1.

Tuy vậy, bước ngoặt của trận đấu đã xảy ra ở đầu hiệp 2 khi trung vệ Simon Kjaer bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với Brocchi khiến AS Roma chỉ còn chơi với 10 người đồng thời còn phải bị phạt một quả penalty.

Trên chấm 11m, Hernanes đã không mắc sai sót để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát và kể từ thời điểm này, Lazio hoàn toàn làm chủ trận đấu, tạo ra vô số cơ hội ghi bàn.

AS Roma đã chơi lăn xả để hi vọng ra về với 1 điểm nhưng họ chỉ làm được điều đó cho tới phút bù giờ thứ 3 của trận đấu khi tiền đạo 33 tuổi người Đức Miroslav Klose bất ngờ tỏa sáng đem về bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho Lazio.



Niềm vui chiến thắng của HLV Edoardo Reja và các cầu thủ Lazio - Ảnh: AFP

Đây là chiến thắng đầu tiên của Lazio trước kình địch cùng thành phố sau 5 trận toàn thua trước đây (có 1 trận ở Coppa Italia). Chiến thắng của Lazio đã chặn đứng ý đồ manh nha tạo kỷ lục lần thứ 6 liên tiếp giành chiến thắng trong trận derby. Nếu thắng, AS Roma sẽ phá vỡ kỷ lục về chuỗi trận thắng dài nhất trong lịch sử 82 năm của trận derby.

"Tôi không thể trách các học trò, ngay cả Simon Kjaer. Trận derby bao giờ cũng có sức nóng mãnh liệt và đôi khi trọng tài không thể hoàn thành được nhiệm vụ là điều tất yếu...", HLV Luis Enrique của AS Roma phát biểu với tờ La Gazzetta dello Sport.



Nỗi buồn của thủ môn Maarten Stekelenburg bên phía AS Roma - Ảnh: Reuters

Ba điểm từ trận derby còn giúp Lazio nhảy lên 4 bậc trên bảng xếp hạng, xếp vị trí thứ 4 và chỉ kém đúng 1 điểm so với đội xếp đầu Juventus (12 điểm). Trong khi đó, thất bại này đã đẩy AS Roma từ vị trí thứ 8 rơi xuống vị trí 12 với 8 điểm.

Kết quả Serie A Lazio - AS Roma: 2-1 Cesena - Fiorentina: 0-0 Genoa - Lecce: 0-0 Novara - Bologna: 0-2

Dù bị chia điểm tại Chievo nhưng Juventus (áo sọc đen trắng) vẫn giữ được vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng - Ảnh: Reuters Chievo - Juventus: 0-0 Atalanta - Udinese: 0-0 Cagliari - Siena: 0-0 Kết quả Premier League West Brom - Wolverhampton: 2-0 Arsenal - Sunderland: 2-1

Shola Ameobi sút tung lưới Tottenham san bằng tỷ số 2-2 cho Newcastle - Ảnh: AFP Newcastle - Tottenham: 2-1 Kết quả La Liga Granada - Atletico Madrid: 0-0 Rayo Vallecano - Espanyol: 0-1 Zaragoza - Real Sociedad: 2-0 Levante - Malaga: 3-0

Levante dễ dàng đánh bại Malaga 3-0 để tiếp tục giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng La Liga - Ảnh: Reuters Sevilla - Gijon: 2-1

Lĩnh Nam