Ashley Young, Carrick trở lại đội hình M.U

Chelsea vắng Terry nhưng có Hazard và Demba Ba Trung vệ John Terry của Chelsea sẽ vắng mặt ở trận gặp Wigan diễn ra đêm nay (9.2) do gặp phải chấn thương đầu gối. Ngoài ra, bộ đôi tiền vệ Victor Moses và John Obi Mikel cũng chưa thể trở lại vì còn bận thực hiện nghĩa vụ ở đội tuyển Nigeria thi đấu ở CAN 2013. Dù vậy, thủ môn Petr Cech và tiền đạo Demba Ba hoàn toàn có thể ra sân thi đấu. Theo Reuters, chân sút Demba Ba bị gãy mũi trong trận Chelsea thua Newcastle 2-3 hồi tuần rồi nhưng đã có thể tập luyện bình thường với chiếc mặt nạ bảo vệ. Bên cạnh đó, tiền vệ người Bỉ, Eden Hazard cũng trở lại sau khi thi hành xong án treo giò 3 trận do phải nhận thẻ đỏ trong trận Chelsea hòa Swansea 0-0 tại Cúp Liên đoàn.