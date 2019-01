Asian Cup 2019: Hàn Quốc muốn phá bỏ lời nguyền 'vàng giả'

[VIDEO] SON HEUNG-MIN SẴN SÀNG CÙNG HÀN QUỐC CHINH PHỤC ASIAN CUP

Taeguk Warriors (biệt danh của tuyển Hàn Quốc) là một cường quốc bóng đá châu Á với chín lần tham dự vòng chung kết World Cup kể từ năm 1986, trong đó từng lọt vào bán kết vào năm 2002 và giành huy chương đồng tại Olympic 2012. Tuy nhiên, đội bóng xứ sở kim chi đã không thể nâng cúp vô địch châu Á kể từ khi giành được danh hiệu ở 2 kỳ giải Asian Cup đầu tiên vào năm 1956 và 1960.

Trong số một số người Hàn Quốc mê tín, “hạn hán” danh hiệu Asian Cup được cho là do sự cố huy chương vàng giả mà Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) trao cho các tuyển thủ khi đăng quang giải này vào năm 1960. Các huy chương này được trao là chì mạ vàng và đã dẫn đến việc nhiều người nghi ngờ một quan chức tham nhũng đã bỏ túi số tiền dành cho việc trao huy chương vàng thật. Kể từ đó, Hàn Quôc chưa một lần lên ngôi Asian Cup và sự cố "huy chương vàng giả" được xem như một lời nguyền rủa.

“Huy chương vàng chúng tôi nhận được là giả. Chúng được phủ bằng vàng rẻ tiền và lớp phủ được bóc ra dễ dàng”, Park Kyung-hwa - một cựu tuyển thủ Hàn Quốc đăng quang Asian Cup 1960, nói với hãng tin Yonhap.

tin liên quan Thêm Hàn Quốc góp mặt ở vòng loại trực tiếp Asian Cup 2019 Chiến thắng 1-0 trước Kyrgyzstan trong trận đấu ở bảng C đã giúp Hàn Quốc chính thức giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp của Asian Cup 2019.

Theo AFP, các cầu thủ cho rằng bị xúc phạm nên trả lại các huy chương giả và yêu cầu KFA tặng họ những huy chương vàng thật, nhưng đã phải chờ hơn 50 năm mới nhận được. Theo đó, vào năm 2014, KFA cuối cùng đã kiếm được huy chương vàng nguyên chất vốn để trao cho đội nhà đăng quang vào năm 1960. Tuy nhiên, KFA chỉ liên lạc được với 3 cựu tuyển thủ còn sống và thành viên gia đình của cựu cầu thủ khác đã qua đời. Một năm sau, lần đầu tiên kể từ năm 1988 tuyển Hàn Quốc lọt vào chung kết Asian Cup nhưng đã thua Úc 1-2 và nối dài cơn khát danh hiệu đấu trường này.

“Trả lại sáu huy chương vàng (thật) rõ ràng không đủ mạnh để phá bỏ hoàn toàn lời nguyền”, Hãng tin Yonhap cho hay và cho biết thêm KFA vẫn mê tín với “hy vọng” tìm mọi cách “tiếp thêm sức mạnh” để phá bỏ lời nguyền, bất chấp Hàn Quốc là một trong những quốc gia công nghệ tiên tiến nhất thế giới.

Theo đó, một ngày trước khi Asian Cup 2019 khai mạc, người thân của 4 cựu tuyển thủ đăng quang Asian Cup 1960 đã được trao huy chương vàng nguyên chất tại trụ sở KFA ở Seoul. Tuy nhiên, một quan chức của KFA phủ nhận động thái trên có liên quan đến việc mê tín, đồng thời nhấn mạnh đây là một cách tri ân các cầu thủ một cách trọn vẹn, đồng thời truyền cảm hứng cho các thành viên tuyển Hàn Quốc đang thi đấu tại Asian Cup 2019.

Kim Hwa-Soon - con gái của cựu hậu vệ Kim Hong-bok từng đăng quang Asian Cup 1960 - cho biết cha cô chưa bao giờ nói về huy chương vàng giả. “Mặc dù ông ấy đã không nói về nó, nhưng tôi chắc chắn rằng ông cảm thấy buồn vào thời điểm đó. Tôi hy vọng các cầu thủ tuyển quốc gia có thể giành được cúp vô địch châu Á năm nay. Tôi chắc chắn cha tôi cũng muốn chứng kiến điều đó”, Kim Hwa-Soon thổ lộ.

Hiện tại, Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của HLV Paulo Bento đã sớm lọt vào vòng knock out sau 2 trận thắng tại bảng C. Tuy nhiên, ở lượt trận cuối diễn ra vào 20 giờ 30 phút đêm nay (16.1), một thất bại trước Trung Quốc (cùng có 6 điểm như Hàn Quốc) sẽ khiến đội bóng xứ sở kim chi đứng thứ 2 bảng C, đồng nghĩa với việc đối mặt với một hành trình khó khăn hơn để đến trận chung kết.

Tây Nguyên