Asian Cup 2019: Khúc dạo đầu không yên ả

Người phát ngôn của Wayne Rooney vừa đưa ra những giải thích về sự cố cựu thủ quân đội tuyển Anh bị bắt tại sân bay quốc tế Dulles, Washington (Mỹ) trong tình trạng say xỉn là do đã uống thuốc ngủ do bác sĩ kê đơn cùng với... rượu.