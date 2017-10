Aston Villa bám sát suất thứ 4

Chiến thắng này của Aston Villa đã giúp họ đạt 61 điểm qua mặt Liverpool vươn lên hạng 6 và gây áp lực với Tottenham (đứng vị trí thứ 4) và Man.City (thứ 5) khi chỉ còn cách 1 và 3 điểm. Căn cứ vào lịch thi đấu ở những vòng cuối, Aston Villa đang nắm nhiều lợi thế khi chỉ gặp Man.City để tự quyết định số phận của mình, trong khi thầy trò Mancini phải gặp Tottenham và Arsenal, trong khi Tottenham còn có trận đấu khó khăn trước M.U. Cơ hội cạnh tranh top 4 dường như đã khép lại với Liverpool khi đang kém Tottenham 5 điểm, thi đấu nhiều hơn 1 trận và còn phải gặp Chelsea ở vòng 37. Trận thua của Hull City đẩy đội này đến gần bờ vực xuống hạng và đồng thời đem lại nụ cười cho West Ham, do đội bóng của HLV Zola vẫn giữ được khoảng cách an toàn với khu vực cầm đèn đỏ 3 điểm (31 so với 28).

