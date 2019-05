Atalanta giành suất dự Champions League trên tay AC Milan

Trước lượt cuối, AC Milan cần thắng SPAL trong nhóm cuối bảng và hy vọng Atalanta hoặc Inter bị cầm chân thì họ sẽ có cơ hội. Còn AS Roma cũng còn hy vọng nhưng rất mong manh khi cần thắng Parma và chờ Inter thua để có thể giành suất nhờ ưu thế về đối đầu trực tiếp.

Diễn biến các trận đấu vì thế diễn ra vô cùng căng thẳng, trong đó Atalanta và Inter giành quyền tự quyết nhưng ở các trận đấu lần lượt gặp Sassuolo và Empoli có thời điểm họ lại gặp các tỷ số đầy bất lợi nhen nhóm hy vọng cho AC Milan và AS Roma.

Trong đó, trên sân nhà Atalanta để Sassuolo dẫn trước 1-0 và phải đến phút 35 mới gỡ hoà 1-1 do công Zapata ghi trước khi sang hiệp 2 ghi thêm hai bàn nữa do công Papu Gomez và Mario Pasalic để ngược dòng thắng lại 3-1.

Kết quả này đảm bảo cho Atalanta có suất dự Champions League lần đầu tiên trong lịch sử của mình, vì cùng lúc trên sân khách AC Milan để SPAL dẫn trước đến 2-0 nhưng sang đầu hiệp 2 kịp gỡ lại 2-2 và thắng lại 3-2 nhờ bàn thắng quyết định của Franck Kessie ghi từ chấm 11m ở phút 66.

Kết quả này dù khiến AC Milan không thể vượt Atalanta, tuy nhiên cùng thời điểm họ lại có hy vọng khác để giành suất dự Champions League là vượt qua Inter - đội cùng thời điểm bị Empoli gỡ hoà 1-1 ở phút 76. Nếu kết quả này giữ nguyên thì AC Milan đã có vé.

Mặc dù vậy, đến phút 81 tiền vệ Nainggolan ghi bàn then chốt giúp Inter thắng lại Empoli 2-1 để giành vé dự Champions League. AC Milan đành an ủi dự Europa League cùng với AS Roma (thắng Parma 2-1).

Sau vòng đấu này, giải Serie A hạ màn cũng chính thức khép lại một mùa giải của tốp 5 giải đấu hàng đầu bóng đá châu Âu.

Ở cuộc đua vua phá lưới Serie A mùa này, bất ngờ tiền đạo 36 tuổi, Fabio Quagliarella của Sampdoria đoạt giải với 26 bàn, còn siêu sao Cristiano Ronaldo của Juventus về thứ 4 với 21 bàn.

Giang Lao