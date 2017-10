Atletico khó trút được giận

Trong chuyến đến sân Zorrilla của Valladolid đêm nay, niềm hy vọng được đặt nhiều vào tiền đạo Sergio Aguero, người đã vắng mặt trong hai trận đầu năm của Atletico vì chấn thương. Theo các bác sĩ của Atletico, nhiều khả năng chân sút người Argentina sẽ bình phục để kịp đá trận này.

Cho đến giờ, Aguero là người ghi nhiều bàn nhất cho Atletico tại Liga với 7 bàn. Việc Aguero chấn thương hồi cuối tháng 12 đã khiến Atletico khủng hoảng hàng công. Trong 4 trận đấu trong nước gần đây không Aguero, Atletico chỉ thắng 1 trận. Và ngay cả trận thắng duy nhất đó trước Sevilla cũng do may mắn nhờ hậu vệ đối phương đốt lưới nhà cộng với 1 bàn do hậu vệ Lopez ghi vào phút cuối.

Bên phía Valladolid, trận hạ Gijon cuối tuần trước giúp họ chấm dứt chuỗi 6 trận liền không thắng. Mùa giải trước, Valladolid đánh bại Atletico cả 2 lần. Cộng với việc mùa này, Atletico mới một lần thắng sân khách (Xerez), Valladolid có hy vọng kiếm điểm. Dự đoán: Hòa 1-1.

H.K