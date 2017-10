Atletico Madrid - Leicester: 'Bầy cáo' dễ sập bẫy tại Madrid

Cuộc phiêu lưu đầu tiên ở Champions League của Leicester sẽ tiếp tục với thử thách khắc nghiệt nhất khi họ hành quân đến sân Vicente Calderon để chạm trán với Atletico Madrid vào rạng sáng 13.4 (theo giờ VN) trong trận lượt đi vòng tứ kết. Thế nhưng, khi mang trên vai niềm kỳ vọng của cả làng bóng Anh, nhiệm vụ của “Bầy cáo” là rất rõ ràng.

Sức mạnh của niềm tin

Một lần nữa, Leicester sẽ đến Tây Ban Nha trước khi quay trở về sân nhà King Power để đón tiếp đối thủ của họ trong trận lượt về, và cũng giống như khi chạm trán với Sevilla, mục tiêu của “Bầy cáo” đơn giản là tránh một kết quả thảm họa tại Madrid. Nếu ghi được một bàn thắng trong trận lượt đi, Leicester sẽ tin rằng họ có thể gây ra một cú sốc khác - mà niềm tin chính là sức mạnh đáng kể nhất của họ trong thời gian gần đây.

Chính vì thế, dù vừa phải biết đến trận thua đầu tiên dưới thời của HLV Craig Shakespeare, 2-4 trước Everton ở Premier League hồi cuối tuần qua, và bị đặt vào chiếu dưới so với Atletico nhưng các cầu thủ của Leicester vẫn hy vọng là họ sẽ kịp gượng dậy để giành một kết quả tích cực trước Atletico. Tiền vệ Danny Drinkwater cho biết: “Chúng tôi không tính đến một kết quả hòa hoặc thất bại và hy vọng sẽ làm được điều gì đó trong trận lượt về. Chúng tôi sẽ đến Madrid để giành lấy những gì mà chúng tôi cần, và hy vọng chúng tôi có thể thúc đẩy cho một chỗ ở vòng bán kết”.

Tuy nhiên, thất bại hồi cuối tuần qua cho thấy sự vắng mặt của trung vệ đội trưởng Wes Morgan đã để lại một khoảng trống đáng kể trong hàng phòng ngự của Leicester mà xét cho cùng, Atletico chơi tấn công và phản công còn nguy hiểm hơn cả Everton. Đó là chưa kể một số trụ cột của Leicester như Robert Huth, Wilfred Ndidi, Islam Slimani và Jamie Vardy sẽ bị treo giò ở trận lượt về nếu phải nhận thêm thẻ vàng trong trận đấu này.

HLV Shakespeare cho biết: “Các cầu thủ sẽ được nhắc nhở về trách nhiệm của họ để không phải nhận bất kỳ tấm thẻ ngớ ngẩn nào cho những thứ vượt quá giới hạn. Đó là đôi điều mà chúng tôi sẽ nói với các cầu thủ. Chúng tôi biết về những điểm mạnh của Atletico nhưng chúng tôi cũng nhận thức được thế mạnh của mình. Chúng tôi sẽ dành cho Atletico sự tôn trọng mà họ xứng đáng nhưng chúng tôi đang ở đây để tranh tài, không chỉ để tạo thành các con số. Các cầu thủ xứng đáng có cơ hội này”.

“Không có chiến thắng lớn”

So với Sevilla, tất nhiên Atletico ít có khả năng bùng nổ hơn. HLV Diego Simeone bốc lửa không kém gì người đồng nhiệm Jorge Sampaoli ở Sevilla, nhưng đội bóng của ông có khuynh hướng thận trọng hơn và chắc chắn biết khi nào họ cần phải khép lại trận đấu. Rất ít đội bóng có thành tích tốt hơn so với Atletico tại Champions League trong những mùa giải gần đây và khi lá thăm may rủi đưa họ đến với Leicester, không ít người tin rằng “Los Rojiblancos” sẽ lại có cơ hội lọt vào vòng bán kết một lần nữa.