Ẩu đả dữ dội ở vòng loại CAN 2013

(TNO) Hình ảnh Bóng đá châu Phi tiếp tục bị hoen ố bởi bạo lực khi một vụ ẩu đả dữ dội đã xảy ra trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại CAN 2013 giữa Lybia và Algeria, diễn ra hôm 10.9 (theo giờ VN).

Cầu thủ Algeria (áo trắng) và Lybia ẩu đả dữ dội ngay trên sân - Ảnh: Reuters

Vụ việc xảy ra ở sân Mohamed V, Casablanca (Morocco) do những quan ngại về sự an toàn cho hai đội bóng vì nội chiến tại Lybia. Trận đấu diễn ra trong thế trận mở khi mỗi đội bóng làm chủ một hiệp đấu, nhưng kết thúc trong bạo lực bởi những cái đầu “nóng” do cả hai đội bóng đều quyết tâm giành chiến thắng để có hy vọng tham dự vòng chính thức CAN 2013 diễn ra tại Nam Phi.

Sự cố bắt nguồn từ sau khi El Arbi Hillel Soudani ghi bàn ở phút 88 giúp Algeria giành chiến thắng chung cuộc 1-0. Thất bại đã khiến các cầu thủ Lybia bực tức nên sau tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài, cầu thủ 2 bên đã cãi vã nhau.

Ẩu đả được châm ngòi sau khi Mohamed El Mughrabi của Algeria bay lên đạp thẳng vào đầu một cầu thủ Lybia từ phía sau. Cầu thủ và một số thành viên của cả 2 đội đã lao vào đánh nhau gây nên một cuộc ẩu đả dữ dội trên sân. Rất may do yêu cầu đảm bảo sự an toàn cho cầu thủ và trận đấu diễn ra trên sân trung lập ít người hâm mộ nên vụ việc sớm bị dập tắt bởi rất đông lực lượng an ninh.

Vụ bạo loạn dù không dẫn đến thiệt hại về tính mạng, nhưng một lần nữa khiến Bóng đá châu Phi đối mặt với vấn nạn bạo lực. Trong đó, kinh hoàng nhất là vụ bạo loạn đẫm máu ở một trận đấu thuộc giải vô địch quốc gia Ai Cập tại Port Said dẫn đến 74 người thiệt mạng.

Mới đây nhất, vào cuối tháng 8, CLB Etoile Sportive du Sahel của Tunisia bị loại sau khi cổ động viên nhà tràn xuống sân ném pháo sáng và tấn công các cầu thủ trong một trận đấu thuộc khuôn khổ giải vô địch các CLB châu Phi.

Nguyên Khoa