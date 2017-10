Ẩu đả ở vòng loại CAN 2013

Một vụ ẩu đả dữ dội đã xảy ra tại vòng loại giải vô địch các quốc gia châu Phi (CAN 2013) giữa Libya và Algeria hôm 10.9 trên sân trung lập Mohamed V, Casablanca (Morocco).

Sự cố bắt nguồn từ khi El Arbi Hillel Soudani ghi bàn ở phút 88 giúp Algeria giành chiến thắng chung cuộc 1-0. Sau tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài, cầu thủ 2 bên đã cãi vã nhau. Ẩu đả được châm ngòi khi Mohamed El Mughrabi của Algeria bay lên đạp thẳng vào lưng một cầu thủ Libya từ phía sau, dẫn đến cầu thủ và một số thành viên của cả 2 đội đã lao vào nhau gây nên một cuộc bạo loạn dữ dội trên sân. Rất may do có đông lực lượng an ninh nên vụ bạo loạn sớm bị dập tắt.



Cầu thủ Algeria bay đạp thẳng vào lưng cầu thủ Libya - ẢNH: LAF

Vụ việc dù không dẫn đến thiệt hại lớn về người, nhưng một lần nữa làm hoen ố hình ảnh bóng đá châu Phi sau vụ 74 người thiệt mạng trong vụ bạo loạn đẫm máu ở một trận đấu thuộc giải vô địch quốc gia Ai Cập tại Port Said hồi tháng 2.