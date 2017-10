“Azzurri” thử nghiệm chưa ổn

HLV Marcello Lippi của tuyển Ý có lý do phải lo lắng, vì chiến thuật mới lần đầu áp dụng là 4-2-3-1 chưa phát huy hiệu quả trong trận thua Mexico 1-2 rạng sáng qua.

Đây mới là trận giao hữu đầu tiên của đội tuyển Ý (hay thường gọi là Azzurri hoặc “màu thiên thanh”) chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch thế giới sau khoảng 10 ngày tập nặng trên vùng đồi núi ở Sestriere, gần dãy Alps thuộc nước Ý. Trận đấu được tổ chức tại sân King Baudouin, ở Brussels, Bỉ. Và HLV Lippi cũng lấy lý do này để bào chữa cho việc đội Ý chơi không tốt khi phát biểu sau trận đấu: “Nhiều cầu thủ nói với tôi là chân của họ có cảm giác như đeo chì, không thể hoạt động một cách linh hoạt được. Cũng có thể do chúng tôi mới di chuyển xuống từ khu vực có độ cao so với mặt nước biển và lại thi đấu ngay, nên các cầu thủ không đạt được thể lực sung mãn”. Tuy nhiên, nhà cầm quân lão luyện này cũng nhìn nhận: “Đáng lý ra chúng tôi phải chơi tốt hơn, nhưng chúng tôi lại mắc nhiều lỗi như trong khâu phòng ngự, khả năng đánh chặn từ xa và cuối cùng là thiếu sự sắc bén trong tấn công”.

Ở hiệp 1 trận gặp Mexico, thành phần tuyển Ý chỉ thiếu vắng 2 cầu thủ đang dưỡng thương là Chiellini và Camoranesi, nhưng với số còn lại vẫn dư dả để ông Lippi thử nghiệm đội hình mới 4-2-3-1, trong đó, tiền vệ Marchisio chơi ở giữa sân với nhiệm vụ kiến thiết bóng cho bộ ba tấn công, gồm Iaquinta và Di Natale chơi ở 2 biên và trung phong cắm Gilardino. Hai cầu thủ thu hồi bóng và làm nhiệm vụ phòng ngự từ xa là Pirlo và De Rossi. Trong khi ở hàng thủ là cặp trung vệ Bonucci và Cannavaro trấn giữ trước khung thành thủ môn Buffon, còn hai hậu vệ biên như thường lệ là Zambrotta (nhưng chơi bên cánh phải), nhường cánh trái lại cho Criscito thay vì là Maggio như dự đoán của báo chí Ý. Với đội hình này, các “Azzurri” có khởi đầu khá tốt với 3 cơ hội ghi bàn trong khoảng 12 phút đầu tiên của Iaquinta, Gilardino và Di Natale. Thế nhưng, do sa sút thể lực và nhất là sai sót trong khâu phòng ngự của tuyển Ý đã tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ của Mexico là Carlos Vela ghi bàn mở tỷ số 1-0 sau pha phối hợp sắc sảo ở phút 16 với Giovani Dos Santos.

Bị dẫn trước, nhưng tuyển Ý vẫn loay hoay trong lối chơi mới của mình. Vào đầu hiệp 2, HLV Lippi bắt buộc chuyển về sơ đồ chiến thuật cũ 4-4-2 khi đưa Simone Pepe vào thay Di Natale, rồi sau đó lần lượt đưa tiếp Pazzini thay Gilardino, Maggio thay Zambrotta (63’), Quagliarella thay De Rossi (75’), Palombo thay Pirlo (81’), Bocchetti thay Cannavaro (87’). Tuy nhiên, màu thiên thanh vẫn nhạt nhòa. Đã thế, ở phút 83 họ còn bị dính cú hồi mã thương của đối phương khi Medina phá bẫy việt vị nâng tỷ số lên 2-0 cho Mexico. Phải đến cuối trận, Bonucci mới rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho tuyển Ý.

Sau trận đấu này, tuyển Ý sẽ còn đấu 1 trận giao hữu nữa với Thụy Sĩ tại Geneva vào rạng sáng mai trước khi lên đường sang Nam Phi chuẩn bị cho trận ra quân gặp Paraguay ngày 14.6, trong khuôn khổ bảng F.

2 cánh tuyển Đức gây ấn tượng Không như tuyển Ý thiếu

sắc sảo, ngược lại người Đức trong trận thắng Bosnia & Herzegovina đã chơi một thứ bóng đá quyến rũ. Sau khi bị dẫn trước trong hiệp đầu, Philipp Lahm và Bastian Schweinsteiger 2 lần sút thắng phạt đền đã ghi bàn để lật ngược tình thế thắng 3-1 cho Đức. Trong trận này, ngoài đội trưởng Lahm chuyển sang đá hậu vệ phải chơi hay không kém gì biên trái quen thuộc thì bất ngờ nhất chính là 2 tiền vệ cánh của Đức với Mesut Ozil (Werder Bremen) và Thomas Muller (Bayern Munich) chơi rất sáng tạo. Ozil chơi cực kỳ nổi bật với những pha xuyên phá nhanh, táo bạo, có đến 2 cơ hội ghi bàn và 1 tình huống sút bật xà ngang, còn Muller chơi rất tốc độ, khôn khéo bên hành lang phải đã tạo khoảng trống cho Lahm dâng lên ghi bàn. Một gương mặt mới nữa là tiền vệ phòng ngự Khedira của CLB Stuttgart.

Trong khi đó, đội ĐKVĐ châu Âu Tây Ban Nha với sự trở lại của tiền vệ Cesc Fabregas sau 2 tháng dưỡng thương, đã giành chiến thắng sát nút 1-0 trước Hàn Quốc với bàn thắng duy nhất do Jesus Navas ghi phút 86.

Giang Lao - Quang Tuyến