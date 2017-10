 Ba Lan thận trọng trước trận đánh lớn

Euro 2012 sẽ khai mạc vào ngày 8.6, nhưng từ đầu tuần tới, mùa hè bóng đá coi như thực sự bắt đầu khi các đội tuyển tới Ba Lan và Ukraine.

Thủ đô Warsaw của Ba Lan những ngày cuối tuần đột nhiên âm u. Mưa phùn và gió buốt cắt da khiến không khí càng trở nên lạnh lẽo hơn.

Buổi chiều 1.6, đội tuyển đồng chủ nhà Ba Lan có buổi tập nhẹ tại sân Pepsi Arena ở Warsaw, sau khi chính thức “nhận chìa khóa phòng” tại khách sạn 5 sao Hyatt Regency Warsaw ở đường Belwederska, ngay trung tâm thành phố. Dịp Euro 2012, khách sạn này đã được đặt kín phòng, với giá phòng trong thời điểm bình thường dao động từ khoảng 80 đến gần 1.000 euro mỗi đêm. Trong suốt hành trình chinh phục đỉnh cao, đội chủ nhà Ba Lan sẽ đóng đô tại chốn sang trọng này.

Buổi tập của đội tuyển Ba Lan vào hôm thứ sáu không mở cửa cho người hâm mộ. Nhưng các nhà báo được mời theo dõi 15 phút đầu. Đó chỉ là một cữ dượt nhẹ trước trận giao hữu với Andorra cũng tại sân Pepsi Arena vào chiều tối hôm qua. Thời điểm của trận khai mạc gặp Hy Lạp đã đến gần, nên đội chủ nhà rất thận trọng, không để lộ chiến thuật trong buổi tập, cũng như chọn lựa đối thủ Andorra rất yếu để thử các phương án chiến đấu.



Mưa phùn và gió mạnh ở Ba Lan càng khiến Euro vẫn chưa thể “nóng” - Ảnh: Đ.H

Trận đấu tập với Andorra vào chiều hôm qua, bên cạnh vấn đề chuyên môn, cũng có thể coi là một chút chất xúc tác nhen lên không khí sôi nổi của bóng đá ở thủ đô Warsaw, vốn dĩ rất trầm lắng trong những ngày qua và càng trở nên lạnh hơn khi những cơn gió buốt lùa về. Trong suốt tuần sắp tới, đội tuyển Ba Lan sẽ còn có nhiều buổi tập nữa, nhưng họ chỉ mở cửa cho báo giới. Người hâm mộ không được vào xem.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Tomasz Rzasa, phụ trách báo chí của đội tuyển Ba Lan, cho biết việc mở hay đóng cửa đối với các buổi tập đã được lên lịch từ rất lâu, và nằm trong sự tính toán của ban huấn luyện, để các cầu thủ giữ được sự tập trung cao nhất cho giải đấu. Ông Rzasa cũng thông báo rằng tại một số buổi tập của đội, phóng viên sẽ có cơ hội phỏng vấn chớp nhoáng các cầu thủ. Có thể diễn dịch lời ông Rzasa rằng, các cầu thủ không muốn chịu quá nhiều áp lực bằng cách tiếp xúc quá gần với người hâm mộ, vốn đang đau đáu giấc mơ khôi phục lại vị thế đã mất từ mấy chục năm qua.

Sau cuộc “mở hàng” của đội Ba Lan, kể từ ngày mai, các đội tuyển tham dự Euro 2012 sẽ lần lượt tới đóng quân ở hai nước đồng chủ nhà. Có tới 13 đội tuyển chọn Ba Lan làm căn cứ đóng quân, trong khi chỉ có Pháp, Thụy Điển đóng quân tại Ukraine cùng với đội đồng chủ nhà này.

Nới thêm “ưu đãi” Cuối tuần qua, chính quyền Ukraine đã quyết định miễn phí vé tàu đi lại giữa các thành phố đăng cai Euro 2012 tại nước này. Trước đó, Ukraine chỉ miễn phí vé các phương tiện giao thông công cộng trong phạm vi các thành phố đăng cai, tương tự như chính sách đang được áp dụng tại Ba Lan. Trong vài kỳ World Cup và Euro gần đây, các phóng viên có thẻ tác nghiệp chính thức của ban tổ chức thường được miễn phí các dịch vụ đi lại bằng phương tiện công cộng hoặc tàu lửa đường xa tới bất kỳ nơi nào trong lãnh thổ quốc gia đăng cai, chứ không chỉ giới hạn liên quan tới các thành phố diễn ra trận đấu.

An ninh thắt chặt

Cùng sự xuất hiện của các đội bóng, tiến trình chuẩn bị cho Euro 2012 tại Ba Lan đã đi đến giai đoạn nước rút. Quanh sân vận động Quốc gia, hàng quán đã được dựng lên san sát để đón người hâm mộ. Ở trung tâm

Warsaw, khu lễ hội cho người hâm mộ đã được dựng lên. Trong suốt mùa bóng, nơi đây sẽ đón hàng chục ngàn người xem truyền hình trực tiếp các trận đấu. Từ nhiều năm nay, các khu lễ hội cho người hâm mộ luôn là một phần không thể thiếu của các sự kiện bóng đá như Euro và World Cup. Người ta đến những nơi này để xem bóng đá, và hơn thế nữa, để trở thành một phần của lễ hội quyến rũ này.

Cũng như mọi giải đấu khác, an ninh là một bài toán nan giải cho bất cứ nước chủ nhà cũng như thành phố đăng cai nào. Tại Ba Lan, một trong những biện pháp quan trọng là tái lập việc kiểm tra biên giới tại khu vực có chung đường biên với các nước EU khác. Bước đi này là nhằm ngăn chặn từ xa những nguy cơ an ninh xâm nhập vào đất nước, có thể đe dọa đến ngày hội bóng đá. Giới chức Ba Lan cho biết việc tăng cường kiểm soát biên giới này sẽ được thực hiện ở mức độ cẩn trọng nhưng cũng linh hoạt nhất, để không làm chậm trễ hành trình của các cổ động viên nhập cảnh bằng đường bộ. Nhắc đến vấn đề nhập cảnh, người viết nhớ tới lúc mình mới tới sân bay Frederic Chopin ở Warsaw. Lúc bấy giờ, dù có đầy đủ giấy tờ cần thiết, vé máy bay khứ hồi cũng như thư xác nhận của UEFA, nhưng chúng tôi vẫn bị các nhân viên xuất nhập cảnh Ba Lan kiểm tra, đối chiếu, thẩm định hồ sơ trong suốt hai tiếng đồng hồ. Thận trọng là cần thiết để bảo vệ an ninh chung nhưng nếu các biện pháp được thực hiện một cách thái quá có thể khiến những người đến với mùa bóng đá ở Ba Lan cảm thấy phiền lòng.

Tại thủ đô Warsaw và một vài nơi khác mà chúng tôi có dịp đi qua, chúng tôi luôn được nhắc nhở cần luôn để mắt tới hành lý, vật dụng mang theo. Hôm qua, khi chúng tôi đang ngồi uống cà phê giữa khu phố cổ Warsaw, một phụ nữ đi ngang qua đã ghé vào nhắc nhở: “Các anh nên đeo máy chụp ảnh vào cổ, hoặc bỏ vào phía trong, đừng để hớ hênh như thế này. Ở đây cũng an toàn, nhưng dù sao đề phòng vẫn hơn”. Chúng tôi ngỡ ngàng chưa kịp cám ơn thì người phụ nữ đã rảo bước.

Sau những ngày trầm lắng, Warsaw có khởi sắc hơn chút ít vào hôm qua, khi nhiều băng rôn, hình ảnh bóng đá được treo lên giữa lòng thành phố. Lác đác một vài chiếc xe hơi cắm cờ chạy trên đường. Có lẽ cơn sốt bóng đá chỉ có thể thực sự xảy đến, khi những cổ động viên từ bên ngoài biên giới tràn về nơi này nhiều hơn.

Bên lề * Ukraine thắt chặt công tác an ninh bảo vệ Euro. Hôm 1.6, giới an ninh nước này đã một phen căng thẳng khi một túi xách vô chủ nằm ngay ở một địa điểm trung tâm thủ đô Kiev, và bị nghi ngờ có bom bên trong. Hồi tháng 4, tại thành phố Dnipropetrovsk phía đông Ukraine từng xảy ra một loạt vụ nổ bom khiến ít nhất 30 người bị thương. (Reuters) * Thủ tướng Tây Ban Nha, ông Mariano Rajoy hối thúc đội tuyển nước này cần phải quyết tâm đoạt bằng được chức vô địch Euro 2012 để giúp đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. (Reuters) * Các đội tuyển cấm cầu thủ sử dụng mạng xã hội Twitter trong thời gian dự Euro. Tây Ban Nha và Đan Mạch đã chính thức cấm tuyệt đối các cầu thủ kể từ đầu tuần này. Trong khi tuyển Anh, thủ quân Gerrard cũng cảnh báo các đồng đội tốt nhất là không sử dụng Twitter trong thời gian này nhằm tránh bị áp lực. (Reuters) G.Lao

Đỗ Hùng

(từ Warsaw)