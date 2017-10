Bại trận rồi đấy !

Chelsea khiếu nại trọng tài Ngay sau trận thua, Chelsea đã gửi khiếu nại lên FA (Hiệp hội Bóng đá Anh) về việc trọng tài chính Mark Clattenburg đã có “lời lẽ không thích hợp” khi truất quyền thi đấu 2 cầu thủ Ivanovic và Torres, cũng như khi phạt thẻ vàng tiền vệ John Obi Mikel ở phút 76. Phía Chelsea báo cáo lại chuyện một số cầu thủ đã nghe thấy ông Clattenburg nhiều lần sỉ vả tiền vệ Juan Mata là “đồ... Tây Ban Nha”. Ủy ban Trọng tài các trận đấu chuyên nghiệp (PGMO) hôm qua cũng ra thông báo: “PGMO nhận thấy những cáo buộc này là hết sức nghiêm trọng. Trọng tài Clattenburg phải sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên liên quan để làm rõ mọi vấn đề”. Trong khi đó, HLV của Chelsea, ông Di Matteo phản ứng quyết liệt khi tố cáo “trọng tài đã phá hủy trận đấu hay giữa 2 đội bóng xuất sắc”. HLV Ferguson của M.U cũng thừa nhận đội mình thắng may mắn, và bàn thắng của Hernandez đã ở thế việt vị. Nhưng mặt khác, ông Ferguson cho rằng phía Chelsea phản ứng với chiếc thẻ đỏ của Torres là không đáng, vì anh này rõ ràng đã cố tình té ngã. Ở diễn biến khác, CLB Chelsea cũng đối mặt với khả năng bị FA phạt nặng vì để CĐV ném nhiều vật lạ nguy hiểm xuống sân do bực tức với bàn thua ở phút 75, khiến ít nhất 1 nhân viên an ninh bị thương phải nhập viện cấp cứu. Trước đó, trong trận Everton hòa Liverpool 2-2 trọng tài cũng bị phản ứng khi không công nhận bàn thắng hợp lệ của Suarez ghi ở cuối trận. Ở trận Arsenal thắng Queen's Park Rangers 1-0, bàn thắng duy nhất trận đấu do Arteta ghi cũng bị nghi là ở thế việt vị. Giang Lao