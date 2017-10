Balotelli ngậm trái đắng vì chọc giận fan M.U

(TNO) Tiền đạo Mario Balotelli của Liverpool vừa có màn ăn mừng hụt sau khi theo dõi trận derby thành Manchester diễn ra tối qua (12.4, giờ Việt Nam).

Balotelli luôn có những hành động khiến người hâm mộ chú ý. Thậm chí khi "chém gió" trên mạng xã hội, chân sút người Ý cũng tạo ra những chiêu trò khiến cư dân mạng để mắt đến anh. Mới đây, Balotelli đã chọc giận cổ động viên Manchester United (M.U) trong trận thắng Manchester City (Man City) với tỷ số 4-2.



Theo đó, Balotelli đã bày tỏ sự phấn khích quá mức khi chứng kiến Sergio Aguero ghi bàn mở tỷ số cho Man City ở phút thứ 8 của trận đấu. Trên Twitter, Balotelli còn xúc phạm những cổ động viên trên sân Old Trafford bằng chia sẻ gây sốc: "Tuyệt lắm City@aguerosergiokun!!! 1-0. OLD TRAFFORD... đứng dậy và ngậm miệng lại".

Dù vậy, Balotelli đã bị "hố" khi M.U lội ngược dòng giành chiến thắng 4-2 - Ảnh: AFP Dù vậy, Balotelli đã bị "hố" khi M.U lội ngược dòng giành chiến thắng 4-2 - Ảnh: AFP

Động thái này đã chọc giận CĐV đội bóng chủ sân Old Trafford. Dù vậy, cựu tiền đạo Man City đã vui mừng quá sớm vì không lâu sau đó cục diện trận đấu thay đổi với phần thắng chung cuộc thuộc về M.U với tỷ số 4-2. Lúc này, cư dân mạng đáp trả Balotelli. Họ liên tục đăng những lời chỉ trích dữ dội vào dòng trạng thái đầu tiên của tiền đạo này.Tưởng như Balotelli sẽ đăng một câu "chém gió" nào đó để gỡ gạc. Song, cầu thủ này lặn mất tăm. Trước đây, chân sút người Ý từng khiến người hâm mộ M.U nổi giận thời còn đá cho Man City. Trong trận thắng 6-1 của đội nhà trước M.U, Balotelli đã vén áo khoe dòng chữ "Why Always Me" để châm chọc CĐV đối thủ sau khi ghi bàn.