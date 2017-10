Bán độ ở Singapore

Dư luận tại Trung Quốc đang phẫn nộ khi CLB Quảng Nguyên Liễu Ninh (QNLN) cùng các quan chức LĐBĐ nước này bất chấp danh dự quốc gia, dàn xếp bán độ ngay tại giải vô địch quốc gia Singapore.

Theo mạng Tân Hoa xã, đầu tháng 2 vừa qua, một cuộc thanh trừng trong bóng đá Trung Quốc đã được tiến hành quyết liệt nhằm phanh phui các tệ nạn tiêu cực trong bóng đá. Cơn lốc chống tham nhũng đã khiến các quan chức ngành bóng đá nước này xây xẩm khi phát hiện ra không ít “con sâu” cỡ bự, làm vẩn đục môi trường làm việc và danh tiếng của bóng đá Trung Quốc. Bộ Công an đã công bố thông tin: Vương Hâm (nguyên Tổng giám đốc CLB QNLN) cùng 15 đồng phạm đã dàn xếp tỷ số trận đấu. Tiếp theo, một số quan chức hàng đầu trong ngành bóng đá nước này cũng bị bắt vì có liên quan tới vụ bán độ này như: Nam Dũng (nguyên Chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc), Dương Nhất Dân (nguyên Phó chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc), Trương Kiện Cường (nguyên Chủ tịch Hội đồng Trọng tài)... Chỉ trong hai tháng, số quan chức cấp cao bị điều tra có liên quan tới các vụ tham nhũng và cá độ đã lên tới hơn 20 người.

Lệnh truy nã từ Singapore

Điều đáng nói là Vương Hâm đã bị Cục Điều tra tham nhũng Singapore phát lệnh truy nã đỏ. Chính ông này đã dẫn dắt CLB QNLN tham dự giải bóng đá chuyên nghiệp Singapore theo lời mời của LĐBĐ Singapore vào năm 2007, với mục đích giúp cho bóng đá nước này nâng cao trình độ. Tuy nhiên, kết thúc mùa giải, đội bóng của Vương Hâm đã không để lại dấu ấn nào về chuyên môn, trái lại chính Cục Điều tra tham nhũng Singapore đã phát hiện ra điều mờ ám trong kết quả thi đấu và cho lục soát khu phòng ở của QNLN, thu 11 hộ chiếu của cầu thủ nhằm đề phòng họ bỏ trốn về nước.



Cầu thủ Triệu Chí Bằng - một mắt xích trong đường dây của Vương Hâm - Ảnh: sina.com

Một thời gian ngắn sau, phía Singapore cho biết đã có đầy đủ bằng chứng về việc dàn xếp tỷ số của đội QNLN. Chính Cục Điều tra tham nhũng Singapore đã công bố lệnh bắt Vương Hâm. Lập tức, Hiệp hội Bóng đá Singapore cũng tuyên bố cấm ông chủ CLB QNLN tham gia vào các hoạt động bóng đá của đảo quốc sư tử. Báo Strait Times cho biết, Vương Hâm đã khôn khéo “cao chạy xa bay” bằng cách kiến nghị lên cảnh sát Singapore rằng cần về nước ngay để ra tòa giải quyết vụ tranh chấp, nếu không sẽ bị mất tài sản. Nhờ nỗ lực của luật sư và nộp khoản tiền bảo lãnh cho tại ngoại 80.000 đô la Singapore (gần 1,1 tỉ đồng VN), Vương Hâm đã tháo chạy về Trung Quốc. Cũng theo Strait Times, do Vương Hâm không chịu xuất hiện trước tòa nên Cục Điều tra tham nhũng Singapore đã phát lệnh truy nã cấp độ đỏ và yêu cầu Công an Trung Quốc phối hợp tìm bắt Vương Hâm.

“Bạch tuộc” cả đội

Vốn người thành phố Đại Liên, tỉnh Liễu Ninh, Vương Hâm năm nay 41 tuổi đã bị công an tỉnh này bắt tại Thẩm Dương vào tháng 4.2009. Xuất thân từ cầu thủ và nhà quản lý giỏi, có chí khí nhưng vì lòng tham không đáy, tất cả sự nghiệp của Vương Hâm đã tan tành. Ngoài Vương Hâm, huấn luyện viên trưởng của QNLN là Đinh Triết cũng bị bắt. Vụ án Vương Hâm do công an Trung Quốc thụ lý.

Cùng với Vương Hâm, 7 cầu thủ của đội QNLN là Triệu Chí Bằng, Vương Lâm, Đổng Lôi... đã bị xử án tại Singapore. Theo báo Strait Times, trừ 1 cầu thủ trẻ nhất bị phạt 4 tháng tù giam, 6 người còn lại đều nhận mức án 5 tháng tù giam. Cầu thủ Triệu Chí Bằng khai đã nhận chỉ thị từ Vương Hâm dàn xếp bán độ tới 3 trận. Trận đầu đấu với đội Geylang United, Triệu Chí Bằng đã chỉ đạo nhiều trụ cột QNLN đá thua với tỷ số 0-3, được Vương Hâm trả số tiền 2.000 đô la Singapore. Sau đó, khi đấu với đội Gombak United (Singapore), Triệu Chí Bằng cũng sắp xếp cả đội đá thua 3 bàn và được nhận thêm 2.000 đô la. Trận thứ 3 đấu với đội bóng Niigata (Nhật Bản), Triệu Chí Bằng cũng cố tình đá thua ít nhất 2 bàn theo kịch bản cũ, anh ta và đồng đội cũng nhận được những món tiền thưởng và quà tặng đắt tiền từ ông chủ. Tổng cộng Bằng và đồng đội nhận trên dưới 10.000 đô la Singapore.

Theo điều tra của cảnh sát Singapore, Vương Hâm và HLV Đinh Triết đã câu kết chặt chẽ từ lúc ở Trung Quốc, cùng một số người khác hình thành nên một mạng lưới cá độ trước khi sang Singapore thi đấu. Và mọi trận đấu của đội bóng Trung Quốc tại Singapore đều diễn ra đúng theo kịch bản của hai nhà “biên kịch kiêm đạo diễn” này. Những phát hiện mới đây khiến lòng tin của người hâm mộ bóng đá Trung Quốc sụt giảm nghiêm trọng.

Nguyễn Lệ Chi