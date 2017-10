Bán kết Europa League: Người Anh sẽ thắng thế?

Tuy nhiên cơ hội để vượt qua đối thủ không hề dễ dàng do đội bóng Anh khi không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực F.Torres (do chấn thương đầu gối) và còn phải cật lực tranh đua một suất dự Champions League ở Premier League. Trở ngại lớn nhất đối với Liverpool là việc họ phải vượt qua chặng đường dài 2.000 km bằng đường bộ để đến Madrid trong tình cảnh các chuyến bay bị hoãn do tro bụi núi lửa từ Iceland. Trong khi Atlectico Madrid đang có một đội hình đầy đủ và sung mãn thể lực. Nhưng với bản lĩnh của một đội bóng lớn, đội trưởng S.Gerrard và đồng đội vẫn nhiều cơ hội có được ít nhất một trận hòa ở Tây Ban Nha. Dự đoán 1-1.

Fulham sẽ hành quân đến Đức để đối đầu với Hamburg. Đại diện của Anh đang chơi rất lên chân ở đấu trường này và họ cũng vừa hạ Wolfsburg ở tứ kết ngay trên đất Đức. Cơ hội có được một kết quả tích cực cho Fulham càng lớn hơn khi Hamburg đang gặp phải vấn nạn chấn thương. Đội chủ nhà sẽ không có cặp tiền vệ trụ cột Elia - Jansen, trong khi tiền đạo Petric, người rất có duyên ghi bàn ở Europa League, lại vừa mới dính chấn thương. Dự đoán hòa 1-1.

Tây Nguyên