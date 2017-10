Bản lĩnh đương kim vô địch

Phát biểu sau trận, HLV Del Bosque nói: “Chúng tôi thực sự may mắn kể cả trong loạt sút luân lưu 11 m. BĐN đã có một trận đấu rất tốt, họ chơi chủ động hơn chúng tôi. Nhưng hôm nay may mắn đã ở về phía TBN”. Trong khi đó, HLV Paulo Bento của BĐN cho biết: “Thật đáng tiếc, chúng tôi dự định tỷ số sút 11 m có thể là 4-4 và Ronaldo sẽ đá quả thứ 5, nhưng anh ấy đã không có cơ hội. Dù sao, BĐN chia tay Euro cũng không có gì phải hối tiếc. Chỉ là chúng tôi không được may mắn như TBN mà thôi”. Về trường hợp trung vệ Bruno Alves tưởng đến lượt mình sút thì Nani chạy lên giành đá, chính Nani giải thích: “Thực ra là đến lượt của tôi, nhưng Alves lại nhớ nhầm. HLV đã gọi tôi chạy lên nói với Alves”. Có lẽ là do Alves quá căng thẳng, bởi sau đó đến lượt anh sút thì đã đưa bóng trúng xà ngang. G.Lao