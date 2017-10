Bản lĩnh nhà vô địch

Tại bảng C, Ai Cập và Nigeria đều là hai ứng cử viên cho ngôi vô địch (cùng được Bet and Win đánh giá với tỷ lệ 1 ăn 9). Nằm cùng bảng với hai đội nhược tiểu là Benin và Mozambique, việc Nigeria và Ai Cập dắt tay nhau vào tứ kết là điều có thể dự đoán trước. Nhưng cả hai đội đều muốn đứng đầu bảng C bởi như vậy, họ sẽ tránh được đội đứng đầu bảng D nhiều khả năng là Cameroon. Do vậy, trận đấu đêm nay sẽ rất căng thẳng khi nó có tính chất trong việc xác định ai sẽ chiếm ngôi nhất bảng.

Tuyển Ai Cập đến với CAN 2010 với một nỗi đau: họ đã không vượt qua vòng loại World Cup 2010. Với các Pharaoh, bảo vệ ngôi hiệu vô địch châu Phi mà họ từng đoạt năm 2006, 2008 là cách tốt nhất để xoa dịu nỗi đau này. HLV Hassan Shehata của Ai Cập cho biết đội bóng của ông không bị ảnh hưởng bởi việc tuyển Togo bị khủng bố tấn công: “Ai Cập không bao giờ có ý định bỏ giải. Chúng tôi chỉ có sự quan tâm duy nhất: trận đấu với Nigeria. Tôi không hứa Ai Cập sẽ bảo vệ thành công vô địch tại giải này nhưng chúng tôi sẽ chơi với phong độ tốt nhất”.

Trong khi đó, tiền đạo Efan Ekoku của Nigeria nhận định Ai Cập là đội được đánh giá cao hơn trong trận này. Đây không phải là kiểu trả lời khiêm tốn mang tính ngoại giao mà nó dựa trên cơ sở thực tế. Nếu so sánh chất lượng đội hình của hai đội, Nigeria hơn đứt Ai Cập từ mọi tuyến, nhất là hàng tấn công. Nhưng theo Ekoku phân tích, các cầu thủ Ai Cập chủ yếu được tập hợp từ 3-4 CLB lớn tại giải trong nước như Al Ahly hay Zamalek. Do đó, họ quá hiểu lối chơi của nhau nên khi tập trung trong một thời gian ngắn trước giải, cầu thủ Ai Cập dễ dàng tìm được tiếng nói chung. Hơn nữa, việc LĐBĐ Ai Cập cho đội tuyển tập trung sớm chuẩn bị cho CAN càng làm các Pharaoh nhuần nhuyễn về mặt lối chơi. Trước giải, họ đã thi đấu giao hữu khá thành công khi hòa Malawi 1-1 và thắng Mali 1-0.

Ngược lại, tuyển Nigeria được tập trung từ hơn 20 CLB khác nhau. Không những vậy, nhiều CLB tại châu Âu giữ cầu thủ đến sát ngày khai mạc CAN mới nhả người. Do đó, các Siêu đại bàng vẫn còn mệt mỏi khi trở về châu Phi. Quỹ thời gian chuẩn bị ngắn cũng là bài toán khó cho HLV Shaibu Amodu trong việc gắn kết lối chơi của đội. Trước khi vào giải, Nigeria đã đá giao hữu với Zambia và hòa 0-0. Trận còn lại bảng C, Benin và Mozambique sẽ khó hạ được nhau.

Đội hình dự kiến

Ai Cập (4-4-2): El Hadary - Gomaa, El Saka, Said, Fathy - Rabo, Hassan, Ghaly, Malek - Zidanm Moteab

Nigeria (4-4-2): Enyeama - Taiwo, Yobo, Shittu, Nwaneri - Olofinjana, Mikel, Yussuf, Uche - Martins, Yakubu

Dự đoán: Ai Cập - Nigeria 2-1, Benin - Mozambique 1-1.

Anh Tú