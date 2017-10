Bản sao tốt hơn 

Van Persie là sự khác biệt

Chứng kiến phong độ quá tuyệt vời của ngôi sao người Hà Lan Van Persie (ghi 2 bàn trong chiến thắng 4-0 của M.U trước Wigan, 2 bàn còn lại do Chicharito ghi), HLV Ferguson nói: “Van Persie là một cầu thủ toàn năng. Không chỉ biết kiến tạo cơ hội, cậu ấy còn có những pha kết thúc thật tuyệt vời. Như bàn nâng tỷ số lên 2-0 thật hoàn hảo. Đó là cầu thủ tạo nên sự khác biệt cho M.U và cũng là lý do vì sao chúng tôi phải mua bằng được hồi đầu mùa”. Trong khi đó, Van Persie cũng thể hiện sự hài lòng khi nói: “Tôi đã ở đúng đội của những nhà vô địch. M.U là CLB thật đặc biệt. Ở đây, mọi người chỉ muốn là nhà vô địch, và luôn chiến đấu vì nó trong từng trận đấu một”. Bản thân Van Persie với 16 bàn thắng cũng tăng cách biệt lên 3 bàn so với các đối thủ khác trong cuộc đua vua phá lưới khi hơn Suarez (Liverpool), Demba Ba (Newcastle) và Michu (Swansea) - đều có cùng 13 bàn.



Ảnh: Reuters

Dù vậy, với cách biệt 7 điểm và giải còn 17 vòng, HLV Ferguson cho rằng: “Tôi từng nói, nếu qua năm mới M.U vẫn đứng tốp với cách biệt như hiện nay thì không đội nào theo kịp. Tuy nhiên, không có nghĩa là chúng tôi chủ quan. Mọi chuyện đều có thể xảy ra”. (Giang Lao)