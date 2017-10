"Bàn tay tệ hại"

Hôm qua, báo chí xứ sương mù than trách dữ dội sai lầm của Green (bắt vuột bóng sau cú sút không mạnh từ xa của Dempsey giúp tuyển Mỹ gỡ hòa 1-1) đã khiến tuyển Anh đánh rơi một trận thắng. Tờ News of the World viết: "Green đã tặng cho người Mỹ một món quà không thể từ chối". Trên tờ Sunday Telegraph, cựu hậu vệ tuyển Anh Graeme Le Saux chỉ trích thủ môn Green một cách gay gắt: "Capello nên tống khứ cậu ta về nước càng sớm càng tốt, vì nếu tiếp tục sử dụng ở các trận sau thì tai họa khôn lường". Trên BBC Sports, cựu tiền đạo Alan Shearer phân tích: "Green trông rất căng thẳng khi được giao bắt chính. Anh ấy đã mắc một sai lầm khủng khiếp, và sẽ khó gượng dậy nổi. Theo tôi, Capello nên trao cơ hội cho Joe Hart ở các trận đấu tới, vì đây là thủ môn khả dĩ bắt tốt nhất hiện nay của tuyển Anh".

Bản thân thủ môn Green sau trận đấu cũng thừa nhận anh đã mắc một "tai nạn nghề nghiệp" nhưng khẳng định sẽ không lặp lại sai lầm như vậy nữa. HLV Capello cũng thông cảm với sai lầm của Green. Ông nói: "Đôi khi các tiền đạo cũng bỏ lỡ những cơ hội mười mươi. Thủ môn cũng vậy, họ cũng mắc sai lầm. Tôi nghĩ Green đã chơi tốt cả trận, trừ duy nhất một sai lầm để đối phương ghi bàn". Tuy nhiên, ông Capello bỏ lửng quyết định có tiếp tục để Green bắt chính trận tới hay không,

Sai lầm này của thủ môn tuyển Anh gần như là một sự ám ảnh lặp đi lặp lại giống như một cơn ác mộng chưa dứt. Tại vòng loại Euro 2008, thủ môn Paul Robinson từng đá hụt bóng từ đường chuyền về của Gary Neville; sau đó đến lượt thủ môn Scott Carson bắt hụt bóng từ một cú sút xa của Kranjcar - đều xảy ra trong 2 trận thua Croatia 0-2 và 2-3, khiến tuyển Anh bị loại khỏi VCK Euro 2008. Trước đó, ở World Cup 2002, thủ môn kỳ cựu David Seaman cũng mắc sai lầm chọn sai vị trí và để Ronaldinho ghi bàn thắng quyết định giúp Brazil đánh bại Anh 2-1 ở vòng tứ kết.

Cũng vì vậy, nhiều báo ở Anh hôm qua đã phải ta thán: "Không biết phải tính sao bây giờ?". Nghe những lời này, chắc hẳn những thủ môn huyền thoại của bóng đá Anh như Gordon Banks, Ray Clemence hay Peter Shilton đau lòng lắm!

Giang Lao