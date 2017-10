Băng tuyết “tấn công” giải Ngoại hạng Anh

Tối qua (theo giờ VN), mưa tuyết dày đặc ở nước Anh đã khiến ít nhất 4 trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh bị tạm hoãn là Liverpool - Fulham, Arsenal - Stoke, Wigan - Aston Villa và Newcastle - Birmingham. Trong khi đó, trận Sunderland thắng Bolton 1-0 (D.Welbeck ghi bàn duy nhất trận đấu) vươn lên hạng 6 là diễn ra bình thường. Cũng do thời tiết xấu nên các trận diễn ra vào tối nay đều bị hoãn, đó là trận Tottenham đến làm khách trên sân Blackpool. Đáng tiếc nhất là trận cầu "đinh" giữa M.U và Chelsea trên sân Stamford Bridge cũng sẽ bị hoãn. 24 giờ trước trận đấu, CLB Chelsea ra thông báo: "Sau khi tham khảo ý kiến của giới chức an ninh và nhà chức trách địa phương, chúng tôi được khuyến cáo là tạm hoãn trận đấu vì lý do an toàn cho cổ động viên".

Trước tình hình này, cả 2 HLV Ancelotti của Chelsea và Ferguson của MU tỏ ra tiếc rẻ. Ông Ancelotti cho biết: "Chúng tôi đã chuẩn bị cho trận đại chiến này rất lâu xem như đây là cơ hội để Chelsea tìm lại vị thế của mình, không chỉ rút ngắn khoảng cách với M.U mà còn tìm lại phong độ tốt nhất cho cuộc đua nước rút ở giải ngoại hạng. Sự trở lại của Lampard rất cần thiết cho tuyến giữa của Chelsea vào lúc này. Nhưng biết làm sao được khi thời tiết đã ngăn cản tất cả. Điều này sẽ làm cho mật độ thi đấu trong những tuần tới sẽ rất dày vì sẽ đá bù. Thế nên chúng tôi lại phải chuẩn bị cho cuộc marathon thể lực một cách tốt nhất".

Còn HLV Ferguson - người lẽ ra sẽ trở thành nhà cầm quân có thời gian tại vị lâu nhất trong lịch sử CLB M.U nếu gặp Chelsea tối nay (vượt qua HLV huyền thoại Matt Busby với kỷ lục 24 năm 1 tháng và 13 ngày) - cũng cho rằng: "Thời tiết đúng là đã gây cản trở lớn. Sau chiến thắng trước Arsenal, chúng tôi hướng tới trận đấu tại Stamford Bridge với một niềm tin. Tôi biết Chelsea cũng khao khát chứng tỏ được đẳng cấp của mình. Việc Chelsea để mất điểm liên tục chỉ là rơi vào một giai đoạn khó khăn mà bất cứ đội nào cũng trải qua. M.U trước đây cũng vậy. Nên tôi rất mong đợi trận chiến này. Thế mà cuối cùng lại phải dời".

Được biết, không riêng gì ở Anh, tại Scotland và các nước khác tại châu Âu nhiều trận đấu cũng bị hoãn vì thời tiết xấu. Với việc hoãn rất nhiều trận đấu này sẽ khiến trong thời gian tới lịch thi đấu của giải Ngoại hạng Anh sẽ bị ảnh hưởng đáng kể, trong đó các đội sẽ phải đấu bù xen kẽ với các trận theo lịch đã định. Điều này sẽ làm cho cuộc đua vô địch, tranh vị trí thứ 4 dự Champions League hoặc trụ hạng sẽ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Giang Lao