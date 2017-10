Báo động an ninh ở Copa America 2011

Tình trạng bạo lực bóng đá ngày càng gia tăng ở Argentina đã khiến vấn đề an ninh tại Giải vô địch các quốc gia Nam Mỹ 2011 (Copa America) đặt ở mức báo động cao.

Rạng sáng qua, trận đấu giữa chủ nhà Newell’s Old Boys và San Lorenzo tại giải VĐQG Argentina (quốc gia đăng cai Copa America 2011) đã buộc phải hoãn lại sau khi một cảnh sát bị một nhóm CĐV đi trên xe máy dùng súng bắn bị thương ở thành phố Rosario. Đây là trận đấu thứ 3 ở giải VĐQG Argentina bị hoãn do bạo lực trong thời gian gần đây. Trước đó, trận đấu giữa Velez Sarsfield và San Lorenzo cũng rơi vào tình trạng tương tự khi một CĐV tử vong trong một cuộc đụng độ với cảnh sát. Cách đây 2 tuần, cảnh sát cũng đã yêu cầu hoãn trận đấu sau khi CĐV của CLB Huracan gây bạo loạn trên khán đài do đội nhà bị Estudiantes dẫn trước 0-2.

Trước tình hình trên, Bộ trưởng An ninh Argentina cho biết sẽ tạm cấm CĐV đến các sân vừa xảy ra bạo lực, đồng thời sẽ tiến hành điều tra nhằm ngăn chặn những nhóm CĐV quá khích đến sân ở Copa America 2011 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 24.7.

Nguyên Khoa