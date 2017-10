Báo động an ninh ở Olympic 2012

Bạo loạn khiến vấn đề an ninh ở Thế vận hội 2012 ở London (Anh) được đẩy lên mức báo động.

Cách đây 2 tuần, người Anh còn hân hoan đón chào thời điểm bắt đầu đếm ngược thời gian để hướng đến Thế vận hội 2012 ở London. Tuy nhiên, niềm vui ấy giờ đây được thay thế bởi mối lo ngại an ninh đối với người Anh nói riêng và các quốc gia tham dự nói chung sau vụ bạo loạn vừa qua. Trước đó, vụ bạo loạn này đã khiến các trận giao hữu Anh - Hà Lan và một số trận đấu ở Carling Cup phải hoãn để đảm bảo an toàn cho cầu thủ và người hâm mộ.



Đội tuyển Anh đang nghe thông báo hoãn trận giao hữu gặp Hà Lan - Ảnh: AFP

Hiện tại, trong khi nước chủ nhà tăng cường các biện pháp an ninh, thì nỗi lo lắng về bạo lực bắt đầu lan tỏa đến nhiều VĐV của các quốc gia tham dự. Bởi bạo loạn trước đó đã lan ra đến các khu vực phía đông London, đặc biệt là Newham - nơi diễn ra lễ khai mạc, bế mạc và hầu hết các môn thi đấu của Thế vận hội. “Chúng tôi đang háo hức chuẩn bị chào đón người hâm mộ và VĐV ở khắp thế giới đổ về. Nhưng bây giờ có lẽ họ sẽ xem xét lại việc đến London”, VĐV marathon của Anh Paula Radcliffe - người đang nắm giữ kỷ lục thế giới, bày tỏ.

Ngoài việc chứng minh về việc đảm bảo an ninh và gửi những thông điệp tích cực đến các quốc gia tham dự, Anh cũng đang có những động thái để giữ an toàn cho hơn 1.500 người hâm mộ đang cổ vũ giải bóng chuyền bãi biển Horse Guards Parade tại London. Song song với việc thay đổi giờ thi đấu diễn ra sớm hơn, các nhà chức trách Anh cũng khuyến cáo người hâm mộ không nên đi lại khi trời tối. Ngoài giải này, an ninh sẽ được tăng cường hơn trong những ngày tới khi London tổ chức các giải đấu cầu lông, bơi và đua xe đạp... nhằm thử nghiệm những cơ sở vật chất chuẩn bị cho Thế vận hội 2012.

Đáng nói hơn, bạo loạn lại xảy ra giữa lúc 2 thành viên của IOC là Denis Oswald và Gilbert Felli đang đi thị sát công tác chuẩn bị Thế vận hội ở London và ngay trước thềm cuộc họp với sự tham dự của hơn 200 đại diện Ủy ban Olympic quốc gia trên thế giới để thảo luận về thời gian, nơi ở, công tác hậu cần... hướng đến sự kiện này. Để trấn an VĐV và người hâm mộ tham dự Thế vận hội 2012, IOC và các hiệp hội du lịch đã khẳng định chắc chắn rằng, họ hoàn toàn tin tưởng về vấn đề công tác an ninh ở London. Còn Bộ trưởng Thể thao Anh Hugh Robertson nói với BBC Sport: “Những gì xảy ra là không thể chấp nhận, nhưng nó chỉ ở mức độ thấp, nên nếu an ninh được thắt chặt, Thế vận hội 2012 vẫn diễn ra bình thường”.

Tây Nguyên