Bạo loạn bóng đá kinh hoàng ở Ai Cập

Bóng đá Ai Cập khủng hoảng trầm trọng Ở lượt đấu này, trận đấu giữa Al-Ismaili và Zamalek diễn ra tại Cairo cũng bị hoãn giữa chừng do CĐV quá khích đốt pháo sáng tràn lan trên khán đài. Mặc dù không có người nào bị thương, nhưng nếu lực lượng chữa cháy không có mặt kịp thời, các đám cháy nhiều khả năng sẽ lan rộng, thiêu hủy nhiều tài sản. Năm 2011, hàng trăm cảnh sát bị vô hiệu hóa khi để hàng ngàn CĐV tràn xuống sân rượt đánh cầu thủ trong trận đấu giữa chủ nhà Zamalek (Ai Cập) và Club Africain (Tunisia) trong khuôn khổ giải African Champions League. Vì sao lực lượng an ninh không can thiệp? Hôm qua, các chính trị gia ở thủ đô Cairo đã kêu gọi sa thải Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ai Cập, Thống đốc và Giám đốc an ninh Port Said khi để cảnh sát tỏ ra thờ ơ trong vụ bạo loạn. Theo AFP, trước cảnh tượng CĐV ẩu đả lẫn nhau, hàng trăm cảnh sát mặc đồng phục đen, đội mũ bảo hiểm chỉ đứng thành hàng và không có biện pháp ngăn chặn để bạo loạn lan rộng. Một quan chức an ninh Ai Cập cho biết, cảnh sát trước đó đã nhận “lệnh” không can thiệp sau khi bị lên án do những cuộc đụng độ gần đây giữa lực lượng này với người biểu tình dẫn đến 40 người thiệt mạng. T.Nguyên