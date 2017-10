Bạo loạn ở CAN 2013

Hình ảnh bóng đá châu Phi tiếp tục bị hoen ố bởi bạo lực. Trận đấu giữa chủ nhà Senegal gặp Bờ Biển Ngà ở loạt trận lượt về vòng play-off tranh suất dự African Cup of Nations (CAN 2013) buộc phải hủy bỏ giữa chừng do bạo loạn.

Hình ảnh bóng đá châu Phi tiếp tục bị hoen ố bởi bạo lực. Trận đấu giữa chủ nhà Senegal gặp Bờ Biển Ngà ở loạt trận lượt về vòng play-off tranh suất dự African Cup of Nations (CAN 2013) buộc phải hủy bỏ giữa chừng do bạo loạn. Sự cố xảy ra ở phút 72 trên sân Leopold Sedar Senghor tại Dakar (Senegal), sau khi Didier Drogba thực hiện thành công quả phạt 11 m giúp Bờ Biển Ngà vượt lên dẫn 2-0. Đáng nói hơn, trước khi Drogba thực hiện quả đá phạt, một CĐV quá khích đã lao xuống sân ngăn cản cựu tiền đạo của Chelsea đá phạt nhưng bị lực lượng an ninh “tóm cổ”. Bạo loạn xảy ra sau đó khi hàng vạn CĐV chủ nhà đốt lửa và pháo trên khán đài, ném vật cứng xuống sân khiến một trợ lý trọng tài bị thương. Chưa dừng lại ở đó, hàng ngàn CĐV Senegal lao vào tấn công CĐV đội khách, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn tương tự như thảm họa Hillsborough (Anh), khi nhiều người tháo chạy “bán sống bán chết” và treo lơ lửng trên những khán đài... Trận đấu buộc phải tạm dừng ở phút 76. Cảnh sát phải bắn đạn hơi cay lên khán đài để giải tán đám đông, trong khi xe an ninh, cảnh sát chống bạo động phải chạy vào sân để đưa các thành viên của đội khách, trọng tài, quan chức trận đấu thoát khỏi sự truy đuổi của CĐV quá khích. Hiện vẫn chưa thể thống kê số người bị thương, trong khi cảnh sát phải tăng cường lực lượng để bảo vệ tính mạng cho CĐV và tuyển Bờ Biển Ngà tại các nơi họ ở. Sau sự cố trên, LĐBĐ châu Phi (CAF) quyết định tính kết quả thắng 2-0 cho Bờ Biển Ngà, đồng nghĩa với việc Senegal bị loại với tổng tỷ số 2 lượt trận đi-về là 2-6 (lượt đi Senegal thua 2-4). Theo AFP, ngoài việc bị phạt 30.000 USD, Senegal nhiều khả năng sẽ đối mặt với án phạt nặng từ CAF, thậm chí có thể sẽ bị cấm thi đấu quốc tế dài hạn do nhiều lần để CĐV gây ra bạo lực. Trong khi đó, Bờ Biển Ngà sẽ cùng Ghana, Mali, Morocco, Nigeria, Tunisia và ĐKVĐ Zambia góp mặt ở CAN 2013 khởi tranh vào tháng 1. T.Ng >> Cổ động viên Senegal bạo loạn ở CAN 2013

