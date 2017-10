Bảo vệ ngôi đầu

M.U đánh mất chính mình Cựu trợ lý của M.U dưới thời HLV Ferguson, ông Rene Meulensteen - nay đang dẫn dắt Fulham - giành được trận hòa 2-2 rạng sáng qua trên sân Old Trafford, đã nói: “Kế hoạch chiến thuật cho trận đấu của M.U quá đơn giản. Họ chỉ đơn thuần là tạt bóng từ biên và từ xa vào. Với cách đá này, một đội bóng được tổ chức và phòng ngự tốt sẽ dễ dàng hóa giải mọi đường tấn công. Chúng tôi đã thực hiện như vậy, thậm chí nếu may mắn hơn thì đã kết liễu họ trong một số đợt phản công”. Trong khi đó, HLV Moyes một lần nữa đổ thừa do M.U thiếu may mắn hệt như sau trận thua Stoke 1-2. Tuy nhiên, các chuyên gia bình luận bóng đá Anh nhận định cơ bản là lối chơi của M.U quá thiếu cân đối nhất là ở hàng thủ với thủ quân Vidic hay mắc sai sót. Còn hàng tấn công, ông Moyes chưa có giải pháp phát huy bộ ba Mata - Rooney - Van Persie, cũng như chưa biết tận dụng tài nghệ của các cầu thủ như Kagawa, Januzaj hay Javier Hernandez. Với kết quả này, M.U hiện thua xa Liverpool tới 9 điểm trong cuộc đua tốp 4 và xem như tự kết liễu mình ở mùa giải năm nay. G.L