Bảo vệ ngôi đầu

Cả Chelsea lẫn AS Roma đều được thi đấu trên sân nhà ở lượt trận cuối tuần này nhưng nhiệm vụ của “The Blues” có phần nhẹ nhàng hơn “Giallorossi”.

Khi Premier League chỉ còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc, Chelsea buộc phải thắng các trận còn lại thì mới chắc chắn giành lại được ngôi vô địch mà họ đã để mất về tay M.U trong 3 mùa bóng gần đây. Tất cả sẽ bắt đầu bằng cuộc đón tiếp Stoke trên sân nhà vào đêm nay trong tình cảnh Chelsea không có được sự phục vụ của Terry (treo giò), Bosingwa, Essien, Carvalho và Mikel (đều chấn thương).

Cả 5 cầu thủ kể trên đều là những nhân tố chủ chốt trong hệ thống phòng ngự, nhưng may cho Chelsea là mặt trận tấn công của Stoke chưa bao giờ được đánh giá cao trong mùa này (chỉ ghi được 33 bàn trong 34 trận). Do vậy, dù có bố trí hàng phòng ngự như thế nào thì Chelsea vẫn có đủ khả năng vô hiệu hóa hàng công của Stoke để cho các cầu thủ trên tuyến đầu an tâm hoàn thành nhiệm vụ săn bàn.

Tuy nhiên, có hai điều mà Chelsea cần phải lưu ý: một, Stoke chưa hề thất bại trên sân đối phương ở Premier League trong năm 2010 (2 thắng, 4 hòa) và hai, các cầu thủ của Stoke sẽ thi đấu với tinh thần rất thoải mái sau khi đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Đúng là không dễ, nhưng với bản lĩnh và kinh nghiệm của một đội bóng lớn, Chelsea sẽ biết cách vượt qua những rào cản này.

Ở Serie A, AS Roma cũng phải thắng cả 4 trận còn lại thì mới chắc chắn lật đổ được sự thống trị của Inter trong suốt 4 năm qua. Rạng sáng mai, AS Roma sẽ phải đối mặt với cửa ải khó khăn nhất, Sampdoria, mà nếu giành được chiến thắng thì xem như “Giallorosso” đã tiến đến rất gần bục đăng quang.

Tỷ lệ cược



Ngoại hạng Anh

18 giờ: Aston Villa – Birmingham (ESPN, VTC3 trực tiếp): Aston Villa chấp nửa một, thắng 9.

21 giờ: Burnley – Liverpool:

Liverpool chấp trái, thua 9.

Everton – Fulham: Everton chấp trái trái rưỡi, thua 8.

22 giờ: Chelsea – Stoke (ESPN, VTC3 trực tiếp): Chelsea chấp 2 trái, thắng 9.

Serie A

20 giờ: Bologna – Parma: Bologna chấp đồng nửa, thắng 6.

Fiorentina – Chievo: Fiorentina chấp trái.

Genoa – Lazio: Genoa chấp đồng nửa, thua 9.

Juventus – Bari: Juventus chấp trái trái rưỡi, thua 9.

Livorno – Catania: Catania chấp nửa trái.

Napoli – Cagliari: Napoli chấp trái, thắng 9.

Udinese – Siena: Udinese chấp nửa một, thắng 9.

1 giờ 45 ngày 26.4: Roma – Sampdoria (HTV2 trực tiếp): Roma chấp trái, thắng 9. (Theo AsianBookie)

Trần Tôn