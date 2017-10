Barca chinh phục sân Mames

Trong trận đấu giữa tuần qua, Bilbao cũng đại thắng Mallorca 3-0. Vào thời điểm này, HLV Guardiola càng có lý do phải lo khi hành quân đến xứ Basque. Vấn đề chính là sự vắng mặt của Messi. Trong trận thắng Gijon vừa qua, Barcelona dù chơi trên sân nhà nhưng vì các chân sút của họ không có một ai gây bùng nổ như Messi nên chỉ ghi được 1 bàn.

Chính hậu vệ Milito cũng thừa nhận rằng: “Messi là một cầu thủ đặc biệt và không thể thay thế được”. Ngay cả David Villa, chân sút số 2 của CLB cũng phải thừa nhận điều này trong cuộc trả lời phỏng vấn trên Marca. Trong trận đá với Gijon, HLV Guardiola đã thử xuất phát với đội hình 4-4-2 và thất bại nên nhiều khả năng Barcelona sẽ đá 4-3-3 ngay từ đầu. Nhưng việc đá một tiền vệ phòng ngự sẽ rất phiêu lưu vì khả năng tấn công của Bilbao không quá dở, Bilbao đã ghi 5 bàn trong 2 vòng gần đây. Do vậy, việc xếp Busquets và Keita dọn dẹp khu vực giữa sân sẽ đảm bảo an toàn và giúp Xavi tự do hơn khi hỗ trợ bộ ba tấn công Villa, Iniesta, Pedro (hoặc Bojan).

Valencia sẽ có cơ hội chiếm ngôi đầu bảng trước khi Real Madrid thi đấu trên sân Levante nếu họ đánh bại được chủ nhà Sporting Gijon. Cách Gijon chơi phòng thủ khi gặp Barcelona và chỉ thua 1 bàn hứa hẹn họ sẽ gây khó khăn cho hàng công của Valencia. Trong khi đó, Valencia còn trận đấu quan trọng tại Champions League với M.U vào giữa tuần sau. Việc tính toán xoay vòng cầu thủ đủ sức để đảm bảo có 3 điểm trước Gijon và vẫn giữ được tinh binh cho trận gặp M.U là điều mà HLV Unai Emery cần tính đến. Nhiều khả năng, chân sút nguy hiểm nhất của đội là Mata sẽ được cất đi. Thay vào đó, Emery sẽ sử dụng 2 tiền đạo quen chơi cắm là Soldado và Aduriz cùng ra sân một lúc và Valencia sẽ chuyển sang chơi từ 4-5-1 sang 4-4-2. Điều này cho phép Valencia giàu sức tấn công hơn trước hàng thủ bê tông của chủ nhà và họ có thể tận dụng tốt các pha không chiến.

Nhật Minh