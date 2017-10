Barca đúng hẹn với Santos

Tối qua, đội ĐKVĐ UEFA Champions League - Barcelona không mấy khó khăn khuất phục đối thủ Al-Sadd 4-0 để đúng hẹn gặp kình địch Santos trong trận chung kết.

So với trận thắng Real Madrid 3-1, ở trận đấu này Barca cất nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị như Alves, Pique, Xavi, Fabregas, riêng Alexis Sanchez vào sân phút 39 thay David Villa bị chấn thương nặng (có khả năng bị gãy xương ống chân trái), nhưng cũng ra nghỉ ở phút 71. Thế nhưng, với thành phần còn lại dưới sự chỉ huy của siêu sao Lionel Messi, Barca vẫn quá mạnh so với Al-Sadd. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất chính là việc Barca vào trận với tâm lý không hề chủ quan. Vì thế, dù các cầu thủ Al-Sadd rất quyết tâm cố đẩy đội hình lên hòng tạo bất ngờ, nhưng đã nhanh chóng bị đẩy lùi về sân nhà tập trung lo phòng ngự khi các cầu thủ Barca sau ít phút thăm dò đã triển khai lối chơi quen thuộc “tiki-taka” để áp đảo hoàn toàn đối phương.

Thống kê trên trang FIFA.com cho thấy, Barca đã nắm hơn 70% thời gian cầm bóng suốt cả trận, tạo gần 20 cơ hội và cụ thể ưu thế này bằng 4 bàn thắng hết sức dễ dàng do Adriano ghi cú đúp ở các phút 25 và 43, cùng hai bàn của Seydou Keita (phút 64) và Maxwell (phút 81). Trong khi đó, đại diện của châu Á, CLB Al-Sadd tuy cũng sở hữu nhiều ngôi sao xuất sắc như Kader Keita, Niang… nhưng rõ ràng họ không thể so bì đẳng cấp trước một đối thủ quá mạnh như Barca. Cả trận, Al-Sadd chỉ tạo được vỏn vẹn 2 cơ hội tấn công hiếm hoi nhờ một phần Barca chủ động giảm nhiệt độ trận đấu sau khi đã có cách biệt an toàn về tỷ số cũng như kiểm soát hoàn toàn trận đấu.

Chứng kiến lối chơi của đối thủ, ngồi trên khán đài sân Yokohama, hẳn ngôi sao trẻ Neymar và cả HLV trưởng CLB Santos, ông Muricy Ramalho có lý do để lo lắng. Chính HLV Ramalho sau trận Santos thắng Kashiwa Reysol 3-1 cũng đã bày tỏ: “Để thắng Barcelona, chúng tôi cần phải chơi tốt hơn nhiều so với trận đấu này. Cần nhớ, ở mỗi trận đấu Barcelona luôn là đội chiếm hữu thời gian cầm bóng nhiều nhất, đó là vũ khí lợi hại nhất của họ vì nhờ vậy đã triển khai lối chơi một chạm sở trường dồn ép đối phương trước khi tung đòn kết liễu. Vì vậy, các cầu thủ Santos cần phải tỉnh táo, cầm bóng nhiều hơn và phòng ngự tốt hơn nữa mới hy vọng có cơ hội trước Barca”.

Như vậy, đúng như kỳ vọng của người hâm mộ, Barca gặp Santos trong trận chung kết vào ngày 18.12 tới, và cũng tái hiện một lần nữa cuộc đối đầu kinh điển giữa 2 trường phái bóng đá châu Âu và Nam Mỹ như mỗi kỳ World Cup các CLB trước đây.

Giang Lao